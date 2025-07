PSG e Real Madrid se enfrentam em duelo válido pelas semifinal do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, da CazéTV e da DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O Paris chega com a confiança no mais alto lugar. A equipe comandada por Luis Enrique conquistou a Tríplice Coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions), e no Mundial, já derrubou o Inter Miami e o Bayern de Munique na fase eliminatória. Porém, não há invencibilidade: o time sucumbiu diante do Botafogo ainda na fase de grupos e passou em segundo na sua chave.

Ficha do jogo PSG RMA Semifinal Mundial de Clubes Data e Hora Quarta-feira, 9 de junho de 2025, às 16h (de Brasília) Local MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA) Árbitro Szymon Marciniak (POL) Assistentes Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL) Var Tomasz Kwiatkowski (POL) Onde assistir

Já o Real tem feito um torneio cada vez mais justo sob o comando de Xabi Alonso. O técnico espanhol, que assumiu o time após a saída de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, continua invicto, com quatro vitórias e um empate. No mata-mata, a equipe superou a Juventus e o Borussia Dortmund, ambos por um gol de diferença.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Real Madrid, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Real Madrid

Semifinal - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (via Disney+ e YouTube) e DAZN (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak-POL (árbitro); Tomasz Listkiewicz-POL e Adam Kupsik-POL (auxiliares); Mustapha Ghorbal-ALG (quarto árbitro)

📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski-POL (VAR 1) e Rob Dieperink-HOL (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Bradley Barcola, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia



❌ Desfalques: Lucas Hernández e William Pacho (suspensos)



⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio e Fran Garcia; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Federico Valverde; Arda Güler, Gonzalo García e Vini Jr



❌ Desfalques: Dean Huijsen (suspenso); Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba (lesionados)