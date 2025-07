Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da série B do Brasileirão, da Eurocopa Feminina, da semifinal do Mundial de Clubes, da Copa do Nordeste e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Thiago Silva é ídolo de três dos quatro times da semifinal do Mundial

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 8 de julho de 2025)

Mundial de Clubes (semifinais)

Fluminense x Chelsea – 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Jogos de hoje: o Chelsea enfrenta o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Eurocopa feminina

Alemanha (F) x Dinamarca (F) – 13h – CazéTV

Polônia (F) x Suécia (F) – 16h – CazéTV

Copa do Nordeste (quartas de final)

Vitória x Confiança – 21h30 – Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Brasileirão Série B

Goiás x Criciúma – 19h30 – Nosso Futebol e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Conference League

St. Joseph's x Cliftonville – 13h – OneFootball

Copa Cosafa feminina sub-20

Maláui sub-20 (F) x Zimbábue sub-20 (F) – 7h – FIFA+

Namíbia sub-20 (F) x Botsuana sub-20 (F) – 7h – FIFA+

Copa Cosafa sub-20

Angola sub-20 x Zimbábue sub-20 – 10h – FIFA+

Namíbia sub-20 x Maláui sub-20 – 10h – FIFA+

Brasileirão sub-20

Santos sub-20 x RB Bragantino sub-20 – 15h – Santos TV (YouTube)

Cruzeiro sub-20 x Fluminense sub-20 – 21h – Sportv

Copa Paulista

Inter de Limeira x Comercial – 19h – Ulisses TV (YouTube)

Copa Espírito Santo

Serra x Porto Vitória – 19h – TVE Espírito Santo (YouTube)

Recopa Gaúcha

Grêmio x São José – 19h30 – Sportv e Premiere

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.