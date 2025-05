Em postagem nas redes sociais, o Bahia se posicionou criticamente a respeito da arbitragem do jogo contra o Grêmio, na manhã deste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com fotos de cicatrizes no braço do goleiro Marcos Felipe, após disputa com Braithwaite no lance da penalidade a favor do Tricolor gaúcho, o time baiano pediu punição à arbitragem comandada por Bruno Arleu de Araújo e alegou que foi prejudicado na derrota por 1 a 0.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Momento da marcação de pênalti em cima de Braithwaite (Foto: Reprodução / Premiere)

O lance do suposto pênalti aconteceu aos oito minutos do segundo tempo, quando Braithwaite foi acionado por Cristaldo na área e caiu após disputa com Marcos Felipe. O árbitro imediatamente marcou pênalti, mas foi chamado pelo VAR para a revisão. Depois de uma análise de cinco minutos, Bruno Arleu manteve a decisão de campo, para revolta dos atletas do Bahia, que alegaram um pisão no goleiro Marcos Felipe.

- Sobre o pênalti, eu recolho o meu braço, ele pisa em mim e o Bruno marca o pênalti. Tem que deixar para a nossa diretoria analisar com a CBF. Perdemos o ponto sem explicação. Ainda tentou expulsar o Caio [Alexandre] antes do meio-campo. Agora é seguir em frente porque quarta-feira temos uma final - disse o próprio Marcos Felipe em entrevista ao canal Premiere após o jogo.

continua após a publicidade

O Bahia publicou uma nota nas redes sociais como forma de protesto contra a arbitragem, disse que chegou a enviar ofício prévio à CBF e prometeu mandar representação à Comissão de Arbitragem para uma possível punição. Leia a íntegra da nota mais abaixo.

O resultado faz o Bahia estacionar na 7ª posição momentânea do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos.

+ Ceni critica erro de arbitragem em jogo do Bahia e detona CBF: ‘Bagunça grande’

Marcos Felipe aponta cicatrizes no braços após dividida com Braithwaite (Foto: divulgação / EC Bahia)

Confira a íntegra da nota publicada pelo Bahia

O Esporte Clube Bahia SAF vem a público lamentar a arbitragem da partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A atuação do senhor Bruno Arleu de Araújo foi marcada por falhas graves, em especial no lance de um pênalti inexistente, que comprometeu diretamente o andamento e o resultado do jogo. Os erros surgem imediatamente após reclamação formal da equipe adversária junto à CBF também sobre a arbitragem nacional.

O Bahia chegou a enviar ofício prévio à confederação, preocupado com o clima criado durante a semana. Em vão.

O respeito às regras do jogo e a lisura nas decisões dos árbitros são fundamentais para a integridade do esporte. Embora nada do que seja feito possa restituir os pontos perdidos indevidamente hoje, o Clube enviará representação à Comissão de Arbitragem para que sejam adotadas providências imediatas, com apuração rigorosa dos fatos e a devida punição dos envolvidos.