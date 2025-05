Aos 20 minutos do empate em 1 a 1 com o Sport, o atacante Ricardo Mathias caiu em campo. Ao ser atendido pelo médico, o guri de 18 anos fez um sinal claro, algum músculo – provavelmente o adutor da coxa esquerda – havia rompido. Com esse caso, se confirmado, são oito atletas afastados, um deles duas vezes, desde fevereiro por questões musculares. Ou seja, o Internacional tem uma lesão muscular a cada 3,3 jogos.

O cenário é provocado por uma junção de fatores, que vão do calendário à forma de jogar do time, passando pelas características dos jogadores.

A lista dos lesionados

A primeira lesão muscular registrada no ano foi em fevereiro, semanas após o começo da temporada. O garoto Luis Otávio, de 18 anos, sentiu a coxa esquerda nos treinos. A mais recente Mathias, no domingo (25). Entre eles, Rafael Borré se machucou duas vezes – e está próximo de retornar, provavelmente estará à disposição para quarta-feira (28), quando o Alvirrubro recebe o Bahia.

Data Atleta/idade Posição Local Grau Minutagem 5/2 Luis Otávio, 18 Volante Coxa esquerda 1 57' 12/2 Wesley, 26 Atacante Coxa esquerda 2 433' 15/2 Rafael Borré Atacante Coxa direita 2 601' 16/3 Victor Gabriel, 21 Zagueiro Coxa esquerda 2 1.028' 3/4 Juninho, 30 Zagueiro Coxa esquerda 1 162' 10/4 Carbonero, 25 Atacante Coxa esquerda 2 790' 26/4 Rafael Borré, 29 Atacante Coxa direita 2 363' 8/5 Enner Valencia, 35 Atacante Coxa esquerda 2 1.492' 25/5 Ricardo Mathias, 18 Atacante Coxa esquerda Ainda não diagnosticado 583'

Calendário é o culpado para Roger

Após a vitória de 2 a 0 sobre o Nacional-URU, em Montevidéu, o técnico Roger Machado foi questionado sobre as lesões. E comentou:

– Para mim está muito claro. Há alguns anos, já, o mês de maio é muito duro para os clubes que disputam três competições. Não é o acaso. Essas lesões não são ao acaso. Elas são óbvias. Tu disputares 20 jogos com intervalo de três dias sem descanso é obvio que o jogador vai machucar.

O preparador físico e consultor esportivo Elio Carravetta, que trabalhou 25 anos no Beira-Rio, corrobora:

– Esse período do ano, em que se acumulam as competições, é um período que mais ocorre lesões. Às vezes tu tens um aumento maior num momento, menor no outro momento. É uma questão normal.

E acrescenta:

– Lesões do futebol vão existir. E existir cada vez mais. Não é privilégio do Inter. Elas sempre vão depender de uma série de fatores, como as características e idade dos jogadores, as viagens mais longas e o clima, no caso dos times do Rio Grande do Sul, o período do ano.

Sobre as viagens, da abertura do Brasileirão, em 29 de abril, até a décima rodada, no domingo (26), o Inter viajou mais de 44 mil km – ou mais que uma volta em torno da Terra.

Atacantes são maioria

Vale perceber que dos oito lesionados, cinco são atacantes – Enner Valencia, Johan Carbonero, Rafael Borré, Ricardo Mathias e Wesley. Isso se explica pelo tipo de futebol apresentado pelo Inter e pelas características do atleta, de acordo com Carravetta.

– O Inter é um time que joga com intensidade, treina em intensidade – observa, assinalando que, no Alvirrubro, os atletas do ataque ajudam na marcação e isso é mais um fator.

Segundo o preparador, até o emocional influencia:

– O homem é um todo. Quando tu estás muito, muito motivado, tu não medes esforço e podes te lesionar.