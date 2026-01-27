Internacional x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Brasileirão
Colorado e Furacão se enfrentam na primeira rodada do Brasileiro
Internacional e Athletico iniciam nesta quarta-feira (28) a jornada no Campeonato Brasileiro. O Colorado tentando esquecer a campanha de 2025, na qual se salvou do rebaixamento na última rodada. O Furacão retornar à Série A. A partida, às 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, terá transmissão do Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
Os dois times chegam em momentos diferentes para a estreia do Brasileiro. Enquanto o Alvirrubro inicia trabalho com o técnico Paulo Pezzolano, praticamente com o mesmo time – teve apenas três reforços –, Rubro Negro segue com Odair Hellmann no comando, mas trouxe cinco contratações.
Em campo, o Inter chega com moral lá em cima após o 4 a 2 no Gre-Nal 449, o primeiro clássico do ano. Para o jogo desta quarta, o uruguaio deve manter a base do time, com a entrada de Félix Torres na zaga. Enquanto Villagra ainda começa no banco. Assim, a equipe gaúcha vai com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.
Do lado paranaense, o Athletico vem de goleada de 4 a 1 sobre o Galo Maringá. Só que, ao contrário dos gaúchos, o Furacão atuou com o time de aspirantes, reforçado com alguns jogadores do time principal, como Esquivel, Léo Pelé, Raul e Luiz Fernando. Para o confronto com o Inter, Odair Hellmann aguarda se o zagueiro Terán e o centroavante Viveros vão ter condições e deve mandar a campo um time com Santos; Benavídez, Terán (Aguirre), Arthur Dias e Esquivel; Jadson, Juan Portilla (Felipinho) e Zapelli; Julimar, Medonza e Viveros (Renan Peixoto).
Confira as informações Internacional x Athletico-PR pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X ATHLETICO
1ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.
ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Terán (Aguirre), Arthur Dias e Esquivel; Jadson, Juan Portilla (Felipinho) e Zapelli; Julimar, Medonza e Viveros (Renan Peixoto).
