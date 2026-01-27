menu hamburguer
Onde Assistir

Internacional x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Brasileirão

Colorado e Furacão se enfrentam na primeira rodada do Brasileiro

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Porto Alegre (RS)
Dia 27/01/2026
08:45
Onde assistir Internacional x Athletico-PR
imagem cameraInter e Athletico jogam pela primeira rodada do Brasileiro (Arte: Lance!)
Internacional e Athletico iniciam nesta quarta-feira (28) a jornada no Campeonato Brasileiro. O Colorado tentando esquecer a campanha de 2025, na qual se salvou do rebaixamento na última rodada. O Furacão retornar à Série A. A partida, às 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, terá transmissão do Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Escudo Athletico-PR
CAP
Brasileirão
1ª rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h (horário de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
Var
Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir

Como chegam os dois times?

Os dois times chegam em momentos diferentes para a estreia do Brasileiro. Enquanto o Alvirrubro inicia trabalho com o técnico Paulo Pezzolano, praticamente com o mesmo time – teve apenas três reforços –,  Rubro Negro segue com Odair Hellmann no comando, mas trouxe cinco contratações.

Em campo, o Inter chega com moral lá em cima após o 4 a 2 no Gre-Nal 449, o primeiro clássico do ano. Para o jogo desta quarta, o uruguaio deve manter a base do time, com a entrada de Félix Torres na zaga. Enquanto Villagra ainda começa no banco. Assim, a equipe gaúcha vai com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

Do lado paranaense, o Athletico vem de goleada de 4 a 1 sobre o Galo Maringá. Só que, ao contrário dos gaúchos, o Furacão atuou com o time de aspirantes, reforçado com alguns jogadores do time principal, como Esquivel, Léo Pelé, Raul e Luiz Fernando. Para o confronto com o Inter, Odair Hellmann aguarda se o zagueiro Terán e o centroavante Viveros vão ter condições e deve mandar a campo um time com Santos; Benavídez, Terán (Aguirre), Arthur Dias e Esquivel; Jadson, Juan Portilla (Felipinho) e Zapelli; Julimar, Medonza e Viveros (Renan Peixoto).

Confira as informações Internacional x Athletico-PR pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X ATHLETICO
1ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Terán (Aguirre), Arthur Dias e Esquivel; Jadson, Juan Portilla (Felipinho) e Zapelli; Julimar, Medonza e Viveros (Renan Peixoto).

Internacional x Athletico-PR - Brasileirão 2024
Último Inter e Furacão foi no Brasileiro de 2024, no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

