Conmebol abre processo contra gigante da Série A do Brasileirão

Após ser eliminado diante de seus torcedores, o Botafogo pode ter mais um prejuízo relacionado à Libertadores. O clube carioca foi eliminado na terceira fase preliminar pelo Barcelona de Guayaquil, perdendo por 1 a 0 no Nilton Santos na última terça-feira (10).

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A Conmebol, responsável pela organização da competição, abriu um processo disciplinar contra o clube de Textor, por infrações cometidas pelo Alvinegro na partida em que foi derrotado pelo clube equatoriano, de acordo com o portal "ge".

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Com essa punição, planejamento do Botafogo poderá ficar prejudicado (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Motivos das punições aplicadas pela Conmebol

As penalidades foram causas pelo atraso na chegada ao estádio e por uma irregularidade nos meiões constatada pela equipe que é responsável pela organização da partida.

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Na questão do atraso, os quatro minutos de tempo além do permitido podem custar no mínimo US$ 10 mil (R$52,3 mil na cotação atual). Já no segundo caso, o artigo 5.8 refere-se à obrigação de seguir os padrões de uniforme aprovados, incluindo meias, meiões e equipamentos dos jogadores. Caso haja descumprimento do mesmo, é previsto uma multa de pelo menos US$ 15 mil (R$ 78,4 mil).

➡️Anselmi vê sequência de jogos difícil e fala sobre planejamento

O regulamento da competição é seguido de maneira precisa, e a responsável pela Libertadores não deixa de punir clubes que descumprem qualquer artigo:

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- As equipes deverão programar sua chegada ao estádio com pelo menos 90 minutos de antecedência do horário do início da partida, com a finalidade de cumprir todos os requisitos prévios de apresentação de escalação e formação tática. Em nenhuma circunstância a partida poderá sofrer atraso como consequência da chegada tardia de uma equipe – informa o manual da competição.

Além da questão do atraso, houve outro ponto relatado pelo delegado da partida à súmula:

- Todos os jogadores titulares do Botafogo jogaram a partida inteira com as meias cortadas e, por baixo das meias cinza-claro autorizadas, usavam meias pretas que davam a impressão de serem diferentes e não correspondiam às aprovadas pelos Departamentos de Competições e Arbitragem - afirma o executivo da Conmebol.

Com essas punições, os valores podem atrapalhar o planejamento do clube carioca, que não vem em boa fase. O Botafogo acabou caindo diretamente para a fase de grupos da Sul-Americana e sendo derrotado pelo seu rival Flamengo no seu último jogo, pelo placar de 3 a 0.

Próximos compromissos

O Alvinegro Carioca terá um próximo jogo difícil. Enfrentará o Palmeiras, fora de casa, nesta quarta-feira (18), às 19h (horário de Brasília). Depois jogará contra Bragantino, Athletico-PR, Mirassol e o clássico contra o Vasco. Todos os confrontos serão válidos pelo Campeonato Brasileiro.

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