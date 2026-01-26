Há 46 anos sem levantar a principal taça nacional, o Internacional chega a Campeonato Brasileiro após uma temporada para esquecer. Em 2025, o Colorado teve uma campanha errática, trocou duas vezes de técnico em meio à competição e escapou do rebaixamento na última rodada graças a uma combinação de resultado. O técnico das duas últimas partidas e hoje diretor técnico do clube, Abel Braga, comentou após a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, em 7 de dezembro:

– Acho que fica um legado de que não podemos nem pensar em admitir que o Internacional volte a viver um momento como esse.

Com técnico novo e apenas três reforços até o momento, o clube tem o Brasileirão como prioridade, tanto que iniciou o Gauchão com atletas da base. Alguns dos atletas do Celeiro de Ases se destacaram e devem aparecer no Nacional. Abaixo, o Lance! detalha o elenco, as contratações e saídas, os estrangeiros do elenco, o treinador da temporada e o que esperar do Inter na Série A. Confira:

O elenco do Internacional para 2026

O Colorado não considera o grupo fechado. Ainda busca pelo menos um zagueiro, um lateral-esquerdo e um atacante, pelo menos. Além disso, dois atletas do profissional – o zagueiro Clayton Sampaio e o volante Richard – foram liberados para procurar outros clubes.

Apesar do elenco curto, o uruguaio Pezzolano disse na apresentação que não vê problema em trabalhar assim e aproveitar nomes da base. Assim, ao lado dos 26, ou 24 profissionais, devem aparecer ao longo do ano alguns nomes do Celeiro de Ases. Pelo menos dez se destacaram na largada da temporada e podem ganhar oportunidades, entre eles Raykkonen que já é conhecido da torcida desde 2025.

Entre esses guris, três marcaram gols nas rodadas iniciais: Diego Coser, contra o Novo Hamburgo, e João Victor e Allex (lê-se Alêx), contra o Monsoon. Também chamou atenção o volante ganês Benjamin, de boas atuações nas três primeiras rodadas. Com esses dez aletas, a média de idade cai 27,7 para 25,3 anos.

Allex comemora golaço que marcou contra o Monsoon (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os profissional do Internacional (26)

Goleiros: 1, Rochet; 12, Ivan Quaresma; 22, Kauan Jesus; 24, Anthoni; Zagueiros: 4, Félix Torres; 18, Juninho; 20, Clayton Sampaio; 25, Gabriel Mercado; 41, Victor Gabriel; Laterais: 2, Alan Benítez; 26, Bernabei; 35, Aguirre; Volantes: 5, Rodrigo Villagra; 8, Bruno Henrique; 14, Alan Rodríguez; 15, Bruno Gomes; 16, Ronaldo; 27, Paulinho; 29, Thiago Maia; 36, Richard; Meias: 10, Alan Patrick; 17, Bruno Tabata; Atacantes: 7, Carbonero; 19, Rafael Borré; 28 Vitinho; 47, Gustavo Prado;

Média de idade: 27,9 anos

Atletas da base que podem ser aproveitados (10)

Zagueiros: 46, Pedro Kauan; Lateral: 30, Alisson; Volantes: 33, Benjamin; 50, Kauan Alves; Meias: 31, Allex; 37, Yago Noal; Atacantes: 38, Diego Coser; 44, João Victor; 48, Raykkonen; 49, João Bezerra;

Estrangeiros do Internacional (11)

Com 11 estrangeiros, contando o ganês Benjamin, garoto da base, o Alvirrubro extrapola o limite permitido por partida pela CBF: que é de nove. Com apenas dois deles não sendo considerados titulares, o próprio Benjamin e o paraguaio Benítez, Pezzolano terá que fazer escolhas para montar o 11 inicial em cada duelo.

O grupo dos gringos foi reforçado com a chegada do equatoriano Félix Torres e do argentino Villagra. Aliás, defesa colorada é um setor predominantemente estrangeiro, com o goleiro Rochet, os laterais Aguirre e Bernabei, e os zagueiros Torres e Mercado, além do reserva Benítez. Assim como os argentinos são maioria: quatro.

A turma do mate é acrescida pelos uruguaios Rochet e Alan Rodríguez, além do próprio Pezzolano e sua comissão técnica. Se juntar Benítez, vindo do Paraguai, país adepto ao tererê, a roda do chimarrão dos hispano hablantes é muito maior do que a dos gaúchos. Aliás, entre os brasileiros, só um dos profissionais, o goleiro Anthoni, e quatro da base são nascidos no Rio Grande do Sul.

Os estrangeiros do Internacional

Argentinos: Gabriel Mercado, Bernabei, Aguirre e Villagra Colombianos: Carbonero e Rafael Borré Equatoriano: Félix Torres Ganês: Benjamin Paraguaio: Alan Benítez Uruguaio: Rochet, Alan Rodríguez

Os gaúchos do Internacional

Anthoni, Canela (Serra Gaúcha) Pedro Kauan (Porto Alegre) Alisson (Porto Alegre) Yago Noal (Porto Alegre) João Bezerra (Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre)

Villagra aumenta a colônia argentina no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Quem chegou e quem saiu no Internacional

Contratações (3)

Félix Torres: zagueiro (Corinthians) Paulinho Paula: volante (Vasco) Rodrigo Villagra: volante (CSKA Moscou-RUS)

Félix Torres na estreia com a camisa do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Saídas (7)

Vitão: zagueiro (Flamengo) Ramon: lateral-esquerdo (Vitória) Luis Otávio: volante (Orlando City-EUA) Estevão: meia (Ypiranga-RS) Óscar Romero: meia (procura clube) Gabriel Barros: atacante (América-MG) Ricardo Mathias: atacante (Al-Ahli-ARS)

O uruguaio Paulo Pezzolano

Além dos 11 estrangeiros em campo, o uruguaio Paulo Pezzolano é mais um gringo no Beira-Rio. Aos 42 anos, o técnico colorado tem uma carreira curta, mas já marcada pelo título da Série B com o Cruzeiro, quando levou o time mineiro à elite brasileira após três temporadas na Segunda Divisão.

Com passagens pelo Valladolid-ESP e Watford-ING, Pezzolano chegou ao Beira-Rio após o fechamento do Brasileiro do ano passado. Ele substituí Abel Braga, que veio para a missão de salvar o Inter em dois jogos, após a demissão de Ramon Díaz, que havia chegado para o lugar de Roger Machado

Pezzolano tem um estilo de jogo baseado na intensidade e na pressão para ter a bola no pé. Ao mesmo tempo, não tem medo de montar sua equipe de acordo com o adversário a ser enfrentado.

Técnico Paulo Pezzolano em treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O que esperar do Inter?

Com orçamento curto para contratações, ou seja, depende de negócios de ocasião – como empréstimos ou atletas livres no mercado – não terá grandes nomes a acrescer. Assim, o torcedor colorado não deve esperar muitas mudanças no elenco.

Há 46 anos na fila do título do Brasileirão – a última taça foi conquistada em 1979, de forma invicta –, o Inter chega sem grandes pretensões ao nacional deste ano. A meta principal é não repetir 2025. Se conseguir se manter longe do Z4, o que vier é lucro.