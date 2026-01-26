O Athletico voltou para a elite do futebol brasileiro após ficar na segunda colocação da Série B de 2025. Rebaixado em 2024, o Furacão estreia contra o Internacional na quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Abaixo, o Lance! detalha o elenco, as contratações e saídas no mercado, os estrangeiros do elenco, o treinador da temporada e o que esperar do Athletico na Série A. Confira:

Elenco do Athletico (34)

Goleiros: Santos, Mycael, Matheus Soares e Carlos Eduardo

Zagueiros: Carlos Terán, Aguirre, Arthur Dias, Léo Pelé, Habraão e Belezi

Laterais: Benavídez, Gilberto, Madson, Esquivel e Léo Derik

Volantes: Jadson, Juan Portilla, Luiz Gustavo, Felipinho, Alejandro García, Riquelme e Raul

Meias: Zapelli, Dudu e João Cruz

Atacantes: Mendoza, Luiz Fernando, Julimar, Leozinho, Isaac, Bruninho, Viveros, Renan Peixoto e Mastriani

Média de idade: 26,7 anos

O Athletico ainda não considera o elenco fechado e procura reforços em duas posições: um zagueiro e um atacante de lado. A janela de transferência se encerra em 3 de março, com a outra possibilidade de contratar sendo atletas sem contrato.

Na contramão, mais jogadores também devem sair. O lateral-direito Madson, os zagueiros Habraão e Belezi, os volantes Alejandro García e Raul, e o centroavante Matriani estão na lista de atletas que podem ser emprestados ou negociados.

Estrangeiros do Athletico (10)

Viveros é a maior contratação da história do Athletico: R$ 27,4 milhões. Foto: José Tramontin/Athletico

Argentinos: Benavídez, Esquivel, Zapelli e Mastriani

Colombianos: Carlos Terán, Aguirre, Juan Portilla, Alejandro García, Mendoza e Viveros

Com 10 estrangeiros, o Athletico tem mais jogadores que o permitido para relacionar em um jogo do Brasileirão ou da Copa do Brasil: nove. Mesmo assim, a diretoria atleticana tem olhado o mercado sul-americano para reforçar o time e negocia com o colombiano Edwuin Cetré, do Estudiantes, da Argentina.

Do atual elenco, o Furacão pretende negociar o atacante Mastriani e ainda avalia se o volante contratado Alejandro García terá espaço ou será emprestado. O zagueiro Aguirre e o atacante Mendoza também são atletas 'negociáveis' em caso de novas entradas de estrangeiros.

Quem chegou e quem saiu no Athletico

Contratações (5)

Gilberto: lateral-direito (Palmeiras)

Alejandro García: volante (Once Caldas-COL)

Jadson: volante (Juventude)

Juan Portilla: volante (Talleres-ARG)

Luiz Gustavo: volante (São Paulo)

Juan Portilla foi o único reforço que o Athletico investiu R$ 13,9 milhões: Foto: Duda Matoso/Athletico

Saídas (10)

Mateo Gamarra: zagueiro (Olimpia)

Tobias Figueiredo: zagueiro (Fortaleza)

Fernando: lateral-esquerdo (Ceará)

Élan Ricardo: volante (Tolima)

Patrick: volante (Remo)

Giuliano: meia (sem clube)

Kevin Velasco: atacante (Puebla-MEX)

Di Yorio: atacante (Santos Laguna-MEX)

Alan Kardec: atacante (sem clube)

Tevis: atacante (Cruzeiro)

Treinador do Athletico

Odair Hellmann

Odair Hellmann estendeu contrato com o Athletico. Foto: Luis Miguel Ferreira/Athletico

Com 49 anos, o treinador chegou em maio de 2025 para substituir Maurício Barbieri e viveu altos e baixos. Odair Hellmann chegou a ficar sete jogos sem vencer na temproada, mas se recuperou no segundo semestre e terminou na segunda colocação da Série B.

Já na Copa do Brasil, o Furacão parou nas oitavas de final para o Corinthians. No torneio mata-mata, ele assumiu na terceira fase e passou pelo São Paulo antes da eliminação.

No comando rubro-negro, Odair Hellmann fechou o ano com 17 vitórias, sete empates e 10 derrotas em 34 jogos. O aproveitamento foi de 56,8%. Já em 2026, fez apenas um jogo e perdeu para o rival Coritiba.

O treinador renovou de maio até o final 2026 com o Athletico.

O que esperar do Athletico?

Após subir da Série B, o Athletico tem como primeiro objetivo se manter na Série A. Internamente, o clube não visualiza repetir o feito de 2013, quando veio da Segundona e ficou na terceira posição do Brasileirão, além do vice da Copa do Brasil.

Com uma eventual permanência, o Furacão não descarta também beliscar uma vaga na Sul-Americana, competição que é bicampeão (2018 e 2021). Até cair para a Série B, o time rubro-negro disputou torneios internacionais seguidos por oito anos, entre 2017 e 2024.

