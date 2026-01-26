De volta à elite, Athletico inicia o Brasileirão 2026 em busca de afirmação
Furacão pretende se manter na Série A e beliscar uma Sul-Americana
O Athletico voltou para a elite do futebol brasileiro após ficar na segunda colocação da Série B de 2025. Rebaixado em 2024, o Furacão estreia contra o Internacional na quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Abaixo, o Lance! detalha o elenco, as contratações e saídas no mercado, os estrangeiros do elenco, o treinador da temporada e o que esperar do Athletico na Série A. Confira:
Elenco do Athletico (34)
Goleiros: Santos, Mycael, Matheus Soares e Carlos Eduardo
Zagueiros: Carlos Terán, Aguirre, Arthur Dias, Léo Pelé, Habraão e Belezi
Laterais: Benavídez, Gilberto, Madson, Esquivel e Léo Derik
Volantes: Jadson, Juan Portilla, Luiz Gustavo, Felipinho, Alejandro García, Riquelme e Raul
Meias: Zapelli, Dudu e João Cruz
Atacantes: Mendoza, Luiz Fernando, Julimar, Leozinho, Isaac, Bruninho, Viveros, Renan Peixoto e Mastriani
Média de idade: 26,7 anos
O Athletico ainda não considera o elenco fechado e procura reforços em duas posições: um zagueiro e um atacante de lado. A janela de transferência se encerra em 3 de março, com a outra possibilidade de contratar sendo atletas sem contrato.
Na contramão, mais jogadores também devem sair. O lateral-direito Madson, os zagueiros Habraão e Belezi, os volantes Alejandro García e Raul, e o centroavante Matriani estão na lista de atletas que podem ser emprestados ou negociados.
Estrangeiros do Athletico (10)
Argentinos: Benavídez, Esquivel, Zapelli e Mastriani
Colombianos: Carlos Terán, Aguirre, Juan Portilla, Alejandro García, Mendoza e Viveros
Com 10 estrangeiros, o Athletico tem mais jogadores que o permitido para relacionar em um jogo do Brasileirão ou da Copa do Brasil: nove. Mesmo assim, a diretoria atleticana tem olhado o mercado sul-americano para reforçar o time e negocia com o colombiano Edwuin Cetré, do Estudiantes, da Argentina.
Do atual elenco, o Furacão pretende negociar o atacante Mastriani e ainda avalia se o volante contratado Alejandro García terá espaço ou será emprestado. O zagueiro Aguirre e o atacante Mendoza também são atletas 'negociáveis' em caso de novas entradas de estrangeiros.
Quem chegou e quem saiu no Athletico
Contratações (5)
Gilberto: lateral-direito (Palmeiras)
Alejandro García: volante (Once Caldas-COL)
Jadson: volante (Juventude)
Juan Portilla: volante (Talleres-ARG)
Luiz Gustavo: volante (São Paulo)
Saídas (10)
Mateo Gamarra: zagueiro (Olimpia)
Tobias Figueiredo: zagueiro (Fortaleza)
Fernando: lateral-esquerdo (Ceará)
Élan Ricardo: volante (Tolima)
Patrick: volante (Remo)
Giuliano: meia (sem clube)
Kevin Velasco: atacante (Puebla-MEX)
Di Yorio: atacante (Santos Laguna-MEX)
Alan Kardec: atacante (sem clube)
Tevis: atacante (Cruzeiro)
Treinador do Athletico
Odair Hellmann
Com 49 anos, o treinador chegou em maio de 2025 para substituir Maurício Barbieri e viveu altos e baixos. Odair Hellmann chegou a ficar sete jogos sem vencer na temproada, mas se recuperou no segundo semestre e terminou na segunda colocação da Série B.
Já na Copa do Brasil, o Furacão parou nas oitavas de final para o Corinthians. No torneio mata-mata, ele assumiu na terceira fase e passou pelo São Paulo antes da eliminação.
No comando rubro-negro, Odair Hellmann fechou o ano com 17 vitórias, sete empates e 10 derrotas em 34 jogos. O aproveitamento foi de 56,8%. Já em 2026, fez apenas um jogo e perdeu para o rival Coritiba.
O treinador renovou de maio até o final 2026 com o Athletico.
O que esperar do Athletico?
Após subir da Série B, o Athletico tem como primeiro objetivo se manter na Série A. Internamente, o clube não visualiza repetir o feito de 2013, quando veio da Segundona e ficou na terceira posição do Brasileirão, além do vice da Copa do Brasil.
Com uma eventual permanência, o Furacão não descarta também beliscar uma vaga na Sul-Americana, competição que é bicampeão (2018 e 2021). Até cair para a Série B, o time rubro-negro disputou torneios internacionais seguidos por oito anos, entre 2017 e 2024.
