A amostragem ainda é muito pequena, somente três vezes em campo, duas partidas inteiras e uma entrando no segundo tempo, mas parece que a má fase passou. Tanto que o atacante Rafael Borré comemorou muito os dois gols marcados para o Internacional no 4 a 2 do Gre-Nal 449, válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. "É algo muito lindo", comentou na zona mista, após a partida.

O colombiano já havia marcado outras duas vezes nos 4 a 0 sobre o Monsoon. Além de ter colocado a bola mais duas vezes nas redes no 2 a 0 sobre o Inter-SM, ambos anulados por impedimento na jogada.

O camisa 19 colorado saiu do primeiro clássico de 2026 com a alma lavada. Além da boa atuação, colocou a bola duas vezes nas redes de Weverton e ainda foi autor da cabeceada que resultou no gol contra de Marcos Rocha. Criticado em 2025, pela falta de efetividade e por erros infantis, Borré acabou sendo o nome do jogo.

Suas participações decisivas foram responsáveis pelos dois empates na partida e pela virada que iniciou a vitória. Apesar do destaque individual, o atacante preferiu destacar a mentalidade do elenco colorado dentro de campo.

– É um time que se prepara mentalmente para esses momentos. Os rivais tiveram momentos importantes na partida e nós soubemos nos impor — disse o atacante, para só então comentar sua atuação:

– É algo muito lindo. Estou muito agradecido com Deus por ter esse momento, por viver esse momento neste clube tão lindo.

O 19 ainda completou:

– Espero que este ano, que este 2026, não só para mim, mas para todo o time, seja um grande ano e que seja um ano para darmos alegria a toda essa torcida.