Futebol Nacional
INT
Internacional-escudo-onde-assistir
4
2
Gremio-escudo-onde-assistir
GRE

Gre-Nal 449: Internacional vence o Grêmio de virada com direito a quatrilho

Tricolor levou a melhor no primeiro clássico do ano, válido pelo Gauchão

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 25/01/2026
22:00
Atualizado há 1 minutos
Gre-Nal 449
imagem cameraCarlos Vinícius e Mercado disputam lance no chão (Foto: Israel Cidade/W9 PRESS/Gazeta Press)
Em um clássico pegado, o Internacional venceu o Grêmio de virada, após ficar duas vezes atrás no placar. O Gre-Nal 449 terminou 4 a 2 para o Colorado – gols de Marcos Rocha (contra), Rafael Borré, duas vezes, e Bernabei, para o Alvirrubro, e Amuzu e Edenílson para o Tricolor. O derby, disputado na noite desde domingo (25), foi válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Inter foi a 166 vitórias no derby, contra 143 êxitos azuis e 141 empates.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Inter foi a 13 pontos no Grupo 1, com quatro vitórias e uma derrota, 13 gols a favor e cinco contra – a melhor campanha da fase. Já o Grêmio, lidera a chave 2, com 10 pontos, três vitorias e duas derrotas, 13 gol a favor e quatro contra.

Como foi o primeiro tempo do Gre-Nal 449

O Gre-Nal 449 começou quente, com os dois times mostrando suas armas. Tanto que, logo aos 4, o Grêmio abriu placar. Tetê foi ao fundo e cruzou. Carlos Vinícius subiu pressionado por Mercado e a redonda sobrou para Amuzu cara a cara com Rochet. O belga chutou seco! Gol do Grêmio. 0 a 1. O fantasma de 2025 – a sina de tomar gol antes dos 10 de jogo – assustava o Colorado.

O Alvirrubro, porém, não sentiu. E, aos 9, veio o alívio. Em cobrança de escanteio, Alan Patrick cobrou com perfeição na cabeça de Rafael Borré. O colombiano mandou para o gol. Wagner Leonardo tentou tirar, mas chutou a bola no pé de Marcos Rocha. A redonda acabou morrendo nas redes de Weverton. Gol do Inter! 1 a 1.

Aos 17, um princípio de confusão. Marlon chutou a bola forte para fora quando ela já estava saindo, e Rochet correu para reclamar. O goleiro uruguaio acabou levando amarelo. Na retomada, o Inter passou a dominar e, aos 20, Bernabei entrou na área e tocou para Alan Patrick que bateu pressionado pela defesa. A bola sobrou para Carbonero que acertou a forquilha. No rebote, Paulinho mandou por cima.   

Aos 25, após recuperação no meio, a bola sobrou para o camisa 10 na frente da área. Ele bateu para grande defesa do 1 tricolor. Na reta final da primeira etapa, o Tricolor achou espaços. Aos 41, encaixou um contra-ataque, com Amuzu entrando livre na área e batendo. Mas, no carrinho, Bruno Gomes mandou para escanteio.

Um minuto depois, ele de novo. O belga recebeu livre, na esquerda e bateu rasteiro. Rochet fez grande defesa, mandando para lateral. A resposta veio aos 44, Carbonero avançou pela direita e chutou para defesa de Weverton, no rebote, Marcos Rocha, dessa vez, salvou.

Gre-Nal 449
Amuzu comemora gol tricolor (FOTO: Roberto Vinícius/AGAFOTO)

Como foi o segundo tempo do Gre-Nal 449

O segundo tempo começou como no primeiro, com muita intensidade. Com 1 minuto, o Grêmio levou perigo. Na saída de bola, Victor Gabriel acabou cedendo lateral pela esquerda. Na cobrança, Tetê chutou cruzado. Em resposta imediata, o Internacional foi ao fundo. Bernabei cruzou e Borré cabeceou para a defesa mandar para escanteio.

Na cobrança, Carbonero foi empurrado na área, o juiz não deu pênalti, mas a bola sobrou para Alan Patrick, chutar rasteiro, para fora. Aos 7, em boa triangulação, Tetê achou Edenílson, que bateu rasteiro, rente ao poste esquerdo de Rochet. Aos 9, foi a vez do Colorado. A bola chegou para Bernabei. O 26 limpou e mandou uma bomba. Weverton mandou para escanteio.

Aos 21, o Grêmio desempatou. Em jogada confusa na área, Victor Gabriel e Rochet se bateram e a bola sobrou para Edenílson, que não tinha nada a ver com a história. O camisa 8 mandou para as redes. Gol do Grêmio! 1 a 2. Sete minutos depois, outra vez o Inter respondeu. Carbonero foi lançado em velocidade e levantou na medida para seu compatriota. Borré cabeceou certeiro. Gol do Inter! 2 a 2.

Mal recomeçou o jogo e o Colorado recuperou a bola. Alan Patrick lançou o 19 entre a zaga. Borré entrou e bateu rasteiro no lado direito de Weverton. Gol do Inter! 3 a 2. E aos 37, o Inter confirmou a vitória. Em ataque pela direita, a bola chegou a Bernanei que tocou para Carbonero na área. O 7 não teve ângulo e devolveu. O argentino bateu rasteiro e ampliou. Gol do Inter! 4 a 2.

Rafael Borré, atacante do Internacional comemora gol
Rafael Borré (ajoelhado) comemora um dos seus dois gols (FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress)

O que vem pela frente

Agora, a Dupla vira a chave pela primeira vez no ano. É que, na quarta-feira (28), começa o Campeonato Brasileiro de 2026. O Internacional entra em campo primeiro, às 19h, no Beira-Rio, onde recebe o Athlético-PR. Meia hora depois é a vez do Grêmio enfrentar o Fluminense, no Maracanã.

O Gauchão só volta no sábado (31), com a última rodada da fase de grupos, com todos os jogos sendo disputados às 16h30min. O Tricolor enfrenta o Juventude, na Arena, e o Colorado pega o Caxias, no Centenário.

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X GRÊMIO
5ª RODADA – CAMPEONATO GAÚCHO
🗓️ Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Amauzu (4'/1º), Marcos Rocha, contra para o Inter (9'/1º), Edenílson (21'/2º), Rafael Borré (28' e 30'/2º), Bernabei (37'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Rochet e Vitinho (I); Marcos Rocha (G)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 894.036,50
🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 29.204
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolando)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho (Villagra) e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho, Rafael Borré (João Bezerra) e Carbonero (Allex).
GRÊMIO (Técnico: LUÍS CASTRO)
Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur (Willian), Tiaguinho (Dodi), Tetê (André Henrique), Cristaldo (Edenilson) e Amuzu (Enamorado); Carlos Vinícius.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Horn
🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau
4️⃣ Quarto árbitro: Erico Andrade de Carvalho
🖥️ VAR: Jean Pierre Lima

