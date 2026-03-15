Rodrigo Caio dá primeira entrevista após demissão de Filipe Luís do Flamengo

Rodrigo Caio será o convidado do podcast "10 e Faixa", apresentado pelo também ex-Flamengo Diego Ribas. Ambos os ex-jogadores foram multicampeões pelo rubro-negro. A entrevista vai ao ar nesta segunda (16), às 18h, no canal do Youtube do Diego Ribas ou no Spotify do 10&Faixa.

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Essa será a primeira vez que o ex-auxiliar técnico do Flamengo concede uma entrevista após a polêmica demissão de Filipe Luís.

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Após a saída de Filipe Luís, Rodrigo Caio pediu demissão do Flamengo. No entendimento do auxiliar, a queda do treinador faz com que ele também deixe o clube, por uma questão de lealdade.

A contratação de Rodrigo Caio, em maio de 2025, partiu de um pedido de Filipe Luís. O ex-jogador retornou ao clube para integrar a comissão técnica e treinar, especialmente, o sistema defensivo. Com Rodrigo, o Rubro-Negro construiu uma solidez no setor.

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Títulos de Rodrigo Caio como auxiliar de Filipe Luís no Flamengo

Como auxiliar técnico de Filipe, Rodrigo Caio conquistou os títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, do Derby das Américas e da Copa Challenger.

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Como jogador, Rodrigo Caio vestiu as cores do Flamengo entre dezembro de 2018 e dezembro de 2023, com conquistas importantes como Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, entre outros.

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