Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (15/03/2026)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (16), a bola rola a partir da tarde com uma agenda repleta de partidas no Brasil e no exterior, incluindo Campeonatos Brasileiro e Feminino, principais ligas da Europa e duelos do Campeonato Argentino. O destaque fica para o Brasileirão, com Chapecoense x Grêmio às 20h, além dos confrontos internacionais Brentford x Wolverhampton, Rayo Vallecano x Levante e Aldosivi x Huracán, e jogos decisivos na segunda divisão inglesa e nas ligas italiana e argentina. No futebol feminino, Bahia (F) e Vitória (F) se enfrentam às 21h pelo Brasileirão Feminino.
Relacionadas
- Onde Assistir
Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio de Ancelotti
Onde Assistir16/03/2026
- Seleção Brasileira
Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelo ataque?
Seleção Brasileira15/03/2026
- Seleção Brasileira
Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelo meio-campo?
Seleção Brasileira15/03/2026
Campeonato Argentino
- 15h30 — Aldosivi x Huracán — Disney+
- 20h — Racing x Estudiantes de Rio Cuarto — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
- 16h45 — Cremonese x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h — Brentford x Wolverhampton — Xsports e Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 17h — Portsmouth x Derby County — Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h — Rayo Vallecano x Levante — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 20h — Chapecoense x Grêmio — Sportv e Premiere
Brasileirão Feminino
- 21h — Bahia (F) x Vitória (F) — TV Brasil
