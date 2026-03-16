Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (15/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/03/2026
06:00
Vitória. Bahia Feminino
imagem cameraPartida entre Vitória e Bahia pelo Campeonato Baiano Feminino de 2025, no Barradão (Foto: Maurícia da Matta/W9 Press)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (16), a bola rola a partir da tarde com uma agenda repleta de partidas no Brasil e no exterior, incluindo Campeonatos Brasileiro e Feminino, principais ligas da Europa e duelos do Campeonato Argentino. O destaque fica para o Brasileirão, com Chapecoense x Grêmio às 20h, além dos confrontos internacionais Brentford x Wolverhampton, Rayo Vallecano x Levante e Aldosivi x Huracán, e jogos decisivos na segunda divisão inglesa e nas ligas italiana e argentina. No futebol feminino, Bahia (F) e Vitória (F) se enfrentam às 21h pelo Brasileirão Feminino.

Relacionadas

Campeonato Argentino

  • 15h30 — Aldosivi x Huracán — Disney+
  • 20h — Racing x Estudiantes de Rio Cuarto — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 — Cremonese x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês

  1. 17h — Brentford x Wolverhampton — Xsports e Disney+
Jogos de hoje: Igor Thiago reage durante partida pelo Brentford, na Premier League 2025/26 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • 17h — Portsmouth x Derby County — Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h — Rayo Vallecano x Levante — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

  • 20h — Chapecoense x Grêmio — Sportv e Premiere
Jogos de hoje: Bitello durante Grêmio e Chapecoense, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 (Foto: Richard Ducker/Framephoto)

Brasileirão Feminino

  • 21h — Bahia (F) x Vitória (F) — TV Brasil

