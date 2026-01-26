Com dois reforços e um retorno de atleta de outros países, o Athletico chegou a 10 estrangeiros no elenco para 2026 e ultrapassou o limite de nove jogadores podem ser relacionados em partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Furacão agora repensa movimentos no mercado para abrigar todos os 'gringos'.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para a atual temporada, o clube rubro-negro contratou os volantes Alejandro García e Juan Portilla, ambos colombianos, além de exercer a opção de compra do lateral-argentino Benavídez. Na contramão, o português Tobias Figueiredo e o colombiano Kevin Velasco não renovaram e deixaram o clube.

A conta ficaria igual ao do ano passado, com duas chegadas e duas saídas, mas o Athletico teve o retorno do argentino Mastriani, que estava emprestado ao Botafogo. O centroavante está integrado ao time de aspirantes, que disputa o Campeonato Paranaense, e tem futuro incerto.

continua após a publicidade

A legião atual de 10 estrangeiros no Furacão conta com quatro argentinos e seis colombianos. O goleiro ucraniano Maksym ainda aparece no elenco principal no site oficial, mas é considerado internamente do Sub-20.

Mesmo com o limite ultrapassado, a diretoria atleticana segue atenta ao mercado sul-americano. O alvo da vez é o atacante colombiano Edwuin Cetré, do Estudiantes, da Argentina, que negocia com o clube desde a semana passada.

continua após a publicidade

O movimento da direção rubro-negra de buscar mais um estrangeiro, que chegaria a 11 no elenco, se dá pela ideia de não ter dois deles. Alejandro García, que vem disputando o estadual, deve ser emprestado, enquanto Mastriani aguarda propostas.

Além disso, o zagueiro Aguirre e o atacante Mendoza também são atletas 'negociáveis' em caso de novas entradas de estrangeiros. O meia Zapelli e o lateral-esquerdo Esquivel, que poderiam ser vendas significativas, não receberam propostas no começo do ano.

➡️ Mais notícias do Athletico

No ano passado, o técnico Odair Hellmann minimizou o 'problema'.

- Não é só no Athletico que iniciam 11, relacionam 23 e ficam alguns jogadores de fora. O jogador não tem no contrato que é obrigado a ser titular ou ir para o banco, até porque se tiver essa cláusula, eu estou fora. Claro que a gente tem ideia de iniciação de jogo com os jogadores que a gente contrata. A gente vai buscar isso dentro do campo, nas semanas de trabalho e no jogo - avaliou.

Estrangeiros do Athletico

Argentinos: Benavídez, Esquivel, Zapelli e Mastriani

Colombianos: Carlos Terán, Aguirre, Juan Portilla, Alejandro García, Mendoza e Viveros

+Aposte no Athletico Campeonato Paranaense!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.