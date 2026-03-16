Sporting x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League

Sporting e Bodo/Glimt se enfrentam nesta terça-feira (17), às 14h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT (canais fechados) e pela HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo SPO BOD Oitavas - volta Champions League Data e Hora terça-feira, 17 de março, às 14h45 (de Brasília) Local Estádio José Alvalade (Estádio de Alvalade), em Lisboa (POR) Árbitro Sandro Scharer Assistentes Jonas Erni e Susanne Kung Var Fedayi San e Andrew Dallas Onde assistir

O Sporting tenta aproveitar o fator casa para reverter uma desvantagem gigantesca. A equipe comandada por Rui Borges perdeu o jogo de ida na Noruega por 3 a 0 e, para avançar no tempo regulamentar, precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença. Caso os Leões vençam por exatos três gols, a decisão irá para a prorrogação. O time, que garantiu vaga direta nesta fase, contará com os retornos de Maximiliano Araújo e Pedro Gonçalves, que cumpriram suspensão na ida.

continua após a publicidade

O Bodo/Glimt, por sua vez, aparece em situação extremamente confortável e é a grande sensação do torneio. Sob o comando de Kjetil Knutsen, a equipe norueguesa já despachou a Inter de Milão nos playoffs e bateu gigantes como Manchester City e Atlético de Madrid na fase de grupos. Com os gols marcados por Fet, Blomberg e Hogh na primeira partida, os visitantes podem até perder por dois gols de diferença que ainda assim garantem uma vaga histórica nas quartas de final.

Tudo sobre o jogo entre Sporting x Bodo/Glimt (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sporting 🆚 Bodo/Glimt

Oitavas de final (Volta) – UEFA Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de março, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade (Estádio de Alvalade), em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: TNT e Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Sandro Scharer

🚩 Assistentes: Jonas Erni e Susanne Kung

📺 VAR: Fedayi San e Andrew Dallas

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand, João Simões e Daniel Bragança (Pedro Gonçalves/Luis Guilherme); Geny Catamo, Francisco Trincão e Luis Suárez.

🟡⚫ Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)

Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Isak Maatta (Gundersen) e Fredrik Bjorkan; Sondre Fet, Patrick Berg e Hakon Evjen; Ole Blomberg, Jens Petter Hauge e Kasper Hogh.

Sporting x Bodo/Glimt: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.