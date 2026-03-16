Times

Futebol

Esportes

Lance! +

Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio de Ancelotti

Brasil encara amistosos contra França e Croácia na Data Fifa

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/03/2026
07:00
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O técnico Carlo Ancelotti irá anunciar a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, nesta segunda-feira (16). O evento será realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às 15h (de Brasília).

Relacionadas

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

➡️ Convocação de Ancelotti: Estêvão é dúvida na Seleção, e Chelsea sofre sem brasileiro

Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

➡️ Júlio César defende Alisson e é sincero sobre Neymar na Copa: 'Campo vai ditar'

Convocação da Seleção Brasileira

🗓️ Data: segunda-feira, 16 de março de 2026
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)

Carlo Ancelotti e comissão técnica do Brasil durante treino da Seleção em Londres
Carlo Ancelotti e comissão técnica do Brasil durante treino da Seleção em Londres (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

