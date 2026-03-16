Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio de Ancelotti
Brasil encara amistosos contra França e Croácia na Data Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Carlo Ancelotti irá anunciar a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, nesta segunda-feira (16). O evento será realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às 15h (de Brasília).
Relacionadas
- Futebol Internacional
Convocação de Ancelotti: Estêvão é dúvida na Seleção, e Chelsea sofre sem brasileiro
Futebol Internacional14/03/2026
- Seleção Brasileira
Convocação de Ancelotti: quem sai na frente na disputa da zaga?
Seleção Brasileira14/03/2026
- Seleção Brasileira
Convocação de Ancelotti: quem sai na frente na disputa de goleiro?
Seleção Brasileira14/03/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.
➡️ Convocação de Ancelotti: Estêvão é dúvida na Seleção, e Chelsea sofre sem brasileiro
Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.
➡️ Júlio César defende Alisson e é sincero sobre Neymar na Copa: 'Campo vai ditar'
Convocação da Seleção Brasileira
🗓️ Data: segunda-feira, 16 de março de 2026
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)
- Matéria
- Mais Notícias