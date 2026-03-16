Onde Assistir

Arsenal x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pelas oitavas de final

Londres (ING)
Dia 16/03/2026
15:24
Arsenal x Bayer Leverkusen: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Arsenal e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT (canal fechado) e pela Max.  ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Relacionadas

Ficha do jogo

Onde assistir

O confronto chega totalmente em aberto após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Alemanha, quando o Arsenal buscou a igualdade nos minutos finais com um gol de Kai Havertz. Quem vencer no tempo regulamentar avança para as quartas de final; em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

O Arsenal, comandado por Mikel Arteta, vive uma temporada espetacular. O time londrino é o líder isolado da Premier League, está na final da Copa da Liga e terminou a Fase de Liga da Champions na primeira colocação. Jogando no Emirates Stadium, os Gunners venceram seus últimos quatro jogos em casa e contam com o fator local, além de seu forte ataque (com Saka, Martinelli e Havertz), para confirmar o favoritismo.

O Bayer Leverkusen, sob o comando de Kasper Hjulmand, tenta surpreender em Londres. A equipe alemã vem de um empate com o Bayern de Munique na Bundesliga e sofre com uma extensa lista de desfalques por lesão, incluindo o goleiro Flekken e jogadores como Arthur, Badé e Schick. Apesar de ter perdido a vitória nos minutos finais do primeiro jogo, o Leverkusen aposta em sua solidez (perdeu apenas uma vez nos últimos 14 jogos) para tentar calar o Emirates Stadium.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal x Bayer Leverkusen (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Bayer Leverkusen
Oitavas de final (Volta) – UEFA Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Danny Makkelie
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra, Jan de Vries e Allard Lindhout (quarto árbitro)
📺 VAR: Dennis Higler e Pol van Boekel

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurrien Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori (ou Hincapié); Zubimendi, Declan Rice e Eberechi Eze; Saka, Kai Havertz (ou Gyökeres) e Gabriel Martinelli (ou Madueke)

⚫🔴 Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich e Edmond Tapsoba; Montrell Culbreath (ou Poku), Aleix García, Ezequiel Fernández (ou Palacios) e Grimaldo (ou Terrier); Maza, Patrik Schick (ou Kofane/Tillman)

