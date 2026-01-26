Análise: enfim, o Internacional de Pezzolano deixou 2025 para trás

Existe a velha máxima no futebol gaúcho, quase um clichê, de que Gre-Nal arruma a casa. E a vitória por 4 a 2 no clássico 449 parece ter caído como uma luva no Beira-Rio. Enfim, o Internacional de Paulo Pezzolano deixou 2025 para trás, superando falhas e repetições que surgiram no 2 a 0 sobre o Inter-SM e apareceram também no derby, mas só até os quatro minutos de jogo.

Com o resultado da noite deste domingo (25), no Beira-Rio, o Colorado chegou a 13 pontos no Grupo 1, com quatro vitórias e uma derrota, 12 gols a favor e cinco contra. Assim o Alvirrubro confirmou a melhor campanha da fase de grupos e deve mandar seu duelo pela próxima etapa em casa.

Deixando 2025 para trás

Na partida contra o Coloradinho, na quarta-feira (21), e nos minutos iniciais do Gre-Nal, o Inter parecia o mesmo do ano passado. Falhas na marcação, precipitações nos passes e, no clássico, um gol antes dos dez minutos de jogo. O quadro mudou praticamente depois das falhas coloradas que levaram o coirmão abrir o placar no Beira-Rio – erro de Bernabei no começo da jogada e subida tricolor pela esquerda, onde o argentino deveria estar.

Ao contrário de 2025, o Inter não sentiu e buscou o empate. Que veio cinco minutos depois, mesmo que em gol contra. Na segunda etapa, veio a mesma situação. O Grêmio voltou a ficar na frente aos 21, após uma trapalhada entre Rochet e Victor Gabriel na pequena área. E aos 28 o Inter voltou a empatar. Virando dois minutos depois.

Outras mudanças frente a 2025

Outras mudanças foram notadas nas partidas do Inter nesse começo de temporada e, notadamente, no derby deste domingo. A primeira e, talvez, mais importante: a recuperação de Rafael Borré. O colombiano marcou dois gols contra o Monsoon, marcou outros dois, anulados, é certo, contra o Inter-SM e voltou a marcar dois contra o Tricolor.

Outro detalhe está na cobrança de escanteios. O Inter já tem três dos 13 gols da temporada aqui vieram dessa forma – contra Monsoon, com o próprio camisa 19, contra o Interzinho, com Félix Torres, e no Gre-Nal, no lance contra, de Marcos Rocha, após cabeceio do colombiano.

Mais um acerto são os chutes de fora da área. Com o uruguaio no comando da equipe, a ordem e bater de longe sempre que surgir oportunidade. E o time tem cumprido o pedido de Pezzoalano. Ainda não saiu gol assim, mas esse lance pode levar a escanteios. E escanteios a bolas na rede.