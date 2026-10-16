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Hartlepool United x Marine: onde assistir, horário e escalações

Hartlepool United x Marine: pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 04:21
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FA Cup 2026/2027 - Hartlepool United x Marine
Onde assistir ao vivo a partida entre Hartlepool United e Marine pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Hartlepool United e Marine se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Victoria Park, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Hartlepool United recebe o Marine no Victoria Park, em Hartlepool, County Durham, para o confronto válido pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h
Local: Victoria Park, Hartlepool, County Durham
Fase: 4ª rodada classificatória

O Marine vem de vitória por 2 a 0 diante do Warrington Town, em casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

Onde assistir

  1. Competição: FA Cup (4ª rodada classificatória)
  2. 📅 Data: 17 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Victoria Park, Hartlepool, County Durham
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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