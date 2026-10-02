Harborough Town x St Albans City: onde assistir, horário e escalações

Harborough Town e St Albans City se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Bowden Park, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Harborough Town vem de vitória por 1 a 0 diante do Rushall Olympic, pelo mesmo torneio, na 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: Bowden Park, Market Harborough, Leicestershire

Fase: classificatória da 3ª rodada

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St Albans City vem de vitória por 3 a 0 contra o Witham Town, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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