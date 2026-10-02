Hanwell Town x Dover Athletic: onde assistir, horário e escalações
Hanwell Town x Dover Athletic: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:25
Hanwell Town e Dover Athletic se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no The Oliver Connell & Son Community Stadium, em Londres, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Hanwell Town vem de vitória por 2 x 1 diante do Burgess Hill Town, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: The Oliver Connell & Son Community Stadium, Londres
Fase: Classificatória da 3ª rodada
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O Dover Athletic vem de vitória por 4 x 2 diante do Folkestone Invicta, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: The Oliver Connell & Son Community Stadium, Londres
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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