Häcken e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 14h45 (horário de Brasília), no Nordic Wellness Arena, em Göteborg, pela 5ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Häcken empatou com o Chelsea por 0 a 0, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Manchester City venceu a Internazionale por 4 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina. Pelo torneio principal, a equipe inglesa vem de empate em casa contra o Paris Saint-Germain por 1 a 1.

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Na tabela da Copa da UEFA Feminina, o Häcken e o Manchester City disputam a Primeira Fase da competição, ambos buscando a classificação para as próximas etapas.

Onde assistir

Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)

📅 Data: 18 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Nordic Wellness Arena, Göteborg

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Champions League Feminina

Data e horário: 18 de Novembro de 2026, às 14h45

Local: Nordic Wellness Arena, Göteborg

Rodada: 5

Fase: Primeira Fase

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Escalações prováveis

Häcken

Técnico: E. Sadiku

J. Falk; E. McBride, E. Östlund, A. Luik e J. Rybrink; L. Matriano, P. Sanvig e T. Pálmadóttir; T. Karlsson, T. Ölvestad e M. Bodin.

Manchester City

Técnico: A. Jeglertz

A. Yamashita; C. Wamser, G. Prior, J. Rose e K. Casparij; S. Coffey, L. Blindkilde Brown e G. Clinton; A. Fujino, I. Beney e M. Fowler.