Häcken x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Häcken x Manchester City: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Häcken e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 14h45 (horário de Brasília), no Nordic Wellness Arena, em Göteborg, pela 5ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Häcken empatou com o Chelsea por 0 a 0, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Manchester City venceu a Internazionale por 4 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina. Pelo torneio principal, a equipe inglesa vem de empate em casa contra o Paris Saint-Germain por 1 a 1.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, o Häcken e o Manchester City disputam a Primeira Fase da competição, ambos buscando a classificação para as próximas etapas.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 18 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Nordic Wellness Arena, Göteborg
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 18 de Novembro de 2026, às 14h45
Local: Nordic Wellness Arena, Göteborg
Rodada: 5
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Häcken
Técnico: E. Sadiku
J. Falk; E. McBride, E. Östlund, A. Luik e J. Rybrink; L. Matriano, P. Sanvig e T. Pálmadóttir; T. Karlsson, T. Ölvestad e M. Bodin.
Manchester City
Técnico: A. Jeglertz
A. Yamashita; C. Wamser, G. Prior, J. Rose e K. Casparij; S. Coffey, L. Blindkilde Brown e G. Clinton; A. Fujino, I. Beney e M. Fowler.
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