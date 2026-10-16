Guidonia Montecelio 1937 x Forlì: onde assistir, horário e escalações
Guidonia Montecelio 1937 x Forlì: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Guidonia Montecelio 1937 e Forlì se enfrentam no dia 17 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Città dell'aria, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Guidonia Montecelio 1937 vem de empate fora de casa contra o Pescara por 1 a 1 na última rodada da Serie C1. Nos jogos anteriores, a equipe conquistou uma vitória em casa contra o Pineto por 1 a 0 e sofreu uma derrota fora para o Vis Pesaro por 2 a 1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Città dell'aria, Guidonia Montecelio
Rodada: 10
Fase: Girone B
O Forlì vem de empate em casa contra o Livorno por 1 a 1 na última rodada da Serie C1. Nos jogos anteriores, a equipe sofreu uma derrota fora de casa para o Vado por 1 a 0 e empatou fora contra o Ostiamare por 1 a 1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Città dell'aria, Guidonia Montecelio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Guidonia Montecelio 1937
Técnico: C. Ginestra
G. Drago; R. Baroni, D. Borghini, S. Esempio e M. Tonetto; O. Viteritti, A. Murgia e E. Celeghin; V. Mastrantonio, F. Ferrari e A. Spavone.
Forlì
Técnico: N. Campedelli
D. Theiner; L. Munaretti, S. Diop, F. Valentini e G. Perretta; M. Rosetti, C. De Risio e N. Farinelli; D. Macrì, E. Petrelli e V. Coveri.
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