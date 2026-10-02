Gubbio x Perugia: onde assistir, horário e escalações
Gubbio x Perugia: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Gubbio e Perugia se enfrentam no dia 3 de outubro, às 9h30, no Stadio Pietro Barbetti, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Gubbio vem de derrota fora de casa para o Ravenna por 2 a 0, pela Serie C1, em 27 de setembro. Antes, perdeu em casa para o Ostiamare por 2 a 0 e empatou fora contra o Pescara por 1 a 1, todos pela mesma competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
Rodada: 8
Fase: Girone B
Perugia, por sua vez, vem de vitória em casa contra a Reggiana por 1 a 0, pela Serie C1, em 27 de setembro. Antes, sofreu derrotas para Grosseto por 2 a 0 e para Spezia por 3 a 0, ambas em casa, pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Gubbio
Técnico: D. Di Carlo
N. Bagnolini; L. Barani, O. Barry, L. Baroncelli e F. Zallu; L. Podda, G. Rosaia e G. Di Noia; A. Cardascio, A. La Mantia e M. Spina.
Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; D. Stramaccioni, D. Riccardi, A. Tozzuolo e M. Borsoi; C. Langella, R. Ladinetti e E. Kabashi; A. Cisco, P. van Amersfoort e E. Vergani.
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