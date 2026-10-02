Grosseto x Sambenedettese: onde assistir, horário e escalações
Grosseto x Sambenedettese: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Grosseto e Sambenedettese se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Olimpico Carlo Zecchini, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo B da Serie C1 2026/2027, o Grosseto vem de vitória fora de casa contra o Pineto por 4 a 0, além de ter vencido em casa o Perugia por 2 a 0 e empatado em casa com o Campobasso por 2 a 2. A equipe busca manter a boa fase na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto
Rodada: 8
Fase: Girone B
O Sambenedettese, por sua vez, vem de derrota em casa para o Campobasso por 1 a 2, empate fora de casa contra o Pianese por 1 a 1 e derrota em casa para o Atalanta II por 2 a 3, buscando recuperação na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; M. Mannelli, F. Ampollini, D. Brenna e E. Pitti; M. Damiani, L. Andreoli e F. Fabri; L. Sabattini, M. Gaddini e L. Gori.
Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
T. Krapikas; N. Gigli, S. Kosijer, A. Zini e S. Nicoli; M. Touré, K. Candellori e M. Piccoli; P. Marranzino, D. Stabile e L. Sgarbi.
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