GP da Itália: veja horário e onde assistir à classificação da F1

A Fórmula 1 (F1) realiza neste sábado (6) o último treino e a classificação para o Grande Prêmio da Itália, no Circuito Internacional de Monza, no norte italiano. A prova é a 16ª etapa da temporada de 2025, liderada pelo australiano Oscar Piastri, com dominância da McLaren. O treino livre 3 acontece às 7h30 (de Brasília), enquanto a classificação será às 11h. Ambos têm transmissão do BandSports e F1TV, enquanto a classificação também é transmitida na TV Band.

A sexta-feira abriu as ações da Fórmula 1 em Monza. No primeiro treino livre, Lewis Hamilton foi o líder enquanto Charles Leclerc e Carlos Sainz fecharam o trio principal. A sessão contou com a presença de dois pilotos que não estão no grid: Alex Dunne e Paul Aron, eles substituíram, respetctivamente, Oscar Piastri e Franco Colapinto. A troca visa dar experiência aos novatos.

Lewis Hamilton em Mugello Foto: Ferrari)

No segundo treino, Lando Norris foi o mais rápido, seguido de Leclerc e Sainz. Gabriel Bortoleto foi 11º no treino livre 1 e 12º na segunda sessão. No primeiro treino, ele superou Nico Hulkenberg, seu colega de equipe.

A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.

Lando Norris em ação no treino livre do GP da Itália, em Monza, na F1 2025 (Foto: Philippe Lopez / AFP)

Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV