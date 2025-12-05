menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Real Betis x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo abaixo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
10:00
Real Betis x Barcelona por La Liga (Arte: Lance!)
Real Betis x Barcelona por La Liga (Arte: Lance!)
Real Betis e Barcelona se enfrentam neste sábado (6), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Betis chega embalado com oito jogos de invencibilidade na temporada e ocupa a 5ª posição com 24 pontos. A equipe de Manuel Pellegrini venceu o Torrent por 4 a 1 na Copa do Rei e tenta encurtar a distância para o G-4. Antony retorna após suspensão, enquanto Bellerín e Isco seguem fora por lesão. Lo Celso e Amrabat ainda serão reavaliados.

Ficha do jogo

Real Betis-escudo-onde-assistir
BET
Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
15ª rodada
La Liga
Data e Hora
sábado, 6 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)
Árbitro
Onde assistir

O Barcelona, líder com 37 pontos, venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1 na última rodada e quer manter a ponta da tabela. Hansi Flick conta com De Jong novamente disponível, mas segue sem Ter Stegen, Gavi, Fermín e Dani Olmo. Araujo permanece afastado para recuperação mental. Yamal, Pedri, Raphinha e Lewandowski formam o quarteto ofensivo mais esperado para o duelo.

Tudo sobre Real Betis x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Betis 🆚 Barcelona
15ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢🟢 Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Vallés; Ruibal, Bartra, Natan, Gómez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Abdé/Ezzalzouli; Hernández.

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hans-Dieter Flick)
Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; De Jong, Eric García; Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski.

Real Betis x Barcelona por La Liga (Arte: Lance!)
Real Betis x Barcelona por La Liga (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

