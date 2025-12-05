Real Betis x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo abaixo
Real Betis e Barcelona se enfrentam neste sábado (6), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Betis chega embalado com oito jogos de invencibilidade na temporada e ocupa a 5ª posição com 24 pontos. A equipe de Manuel Pellegrini venceu o Torrent por 4 a 1 na Copa do Rei e tenta encurtar a distância para o G-4. Antony retorna após suspensão, enquanto Bellerín e Isco seguem fora por lesão. Lo Celso e Amrabat ainda serão reavaliados.
Ficha do jogo
O Barcelona, líder com 37 pontos, venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1 na última rodada e quer manter a ponta da tabela. Hansi Flick conta com De Jong novamente disponível, mas segue sem Ter Stegen, Gavi, Fermín e Dani Olmo. Araujo permanece afastado para recuperação mental. Yamal, Pedri, Raphinha e Lewandowski formam o quarteto ofensivo mais esperado para o duelo.
Tudo sobre Real Betis x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Betis 🆚 Barcelona
15ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢🟢 Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Vallés; Ruibal, Bartra, Natan, Gómez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Abdé/Ezzalzouli; Hernández.
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hans-Dieter Flick)
Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; De Jong, Eric García; Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski.
