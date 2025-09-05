F1: Verstappen reforça amizade com Bortoleto e revela troca

Max Verstappen abriu o jogo sobre a boa relação com Gabriel Bortoleto e Luke Browning, amigos e companheiros ocasionais de partidas online. Em entrevista realizada em Monza nesta quinta-feira (4), e acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO, o tetracampeão mundial reforçou a relação de amizade com ambos e revelou que, além de aconselhar, também aprende com os jovens, além de explicar como os videogames fazem parte de sua rotina fora das pistas.

Verstappen e Bortoleto são amigos há bastante tempo e a relação começou pelo interesse mútuo pelo mundo virtual, mas se estendeu ao paddock da Fórmula 1 (F1). O piloto da Red Bull admitiu que dá conselhos ao brasileiro e a Browning, piloto da F2 que também costuma participar das sessões de jogatina.

Max Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)

— São ótimas pessoas, autênticas, nos damos muito bem. Todos têm grandes sonhos, Gabriel chegou à F1 agora. Já que nos damos bem, por que não dar conselhos? Não estou aqui para esconder nada. Treinamos juntos, conversamos bastante, inclusive sobre o futuro, somos muito abertos um com o outro — comentou.

— Estou na F1 há mais tempo, Gabriel e Luke são uma nova geração. Então, é sempre bom conversar porque posso aprender com eles também — emendou.

Bortoleto e Verstappen também se unem no automobilismo virtual

Verstappen é figura conhecida do mundo do automobilismo virtual e possui sua própria equipe — Team Redline —, mas o interesse não se limita somente às corridas. Na última semana, por exemplo, fez uma live jogando "Call of Duty" ao lado de Bortoleto e Browning.

Bortoleto em coletiva no GP da Holanda (Foto: Sem Van Der Wal/ANP)

Ao ser perguntado sobre o assunto pelo GRANDE PRÊMIO, o neerlandês explicou como os videogames fazem parte da rotina.

— Gosto de jogar quando tenho tempo livre, é uma boa forma de socializar com outros pilotos”, afirmou Verstappen ao GP. “No simulador que tenho em casa, desenvolvo alguns modelos de carros sempre que posso. Não tenho mais tanto tempo para correr, mas faço o possível para ajudar minha equipe — concluiu.