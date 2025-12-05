menu hamburguer
Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo abaixo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
10:00
Athletic Bilbao x Atlético de Madrid por La Liga (Arte: Lance!)
imagem cameraAthletic Bilbao x Atlético de Madrid por La Liga (Arte: Lance!)
Athletic Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio San Mamés, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Athletic Bilbao entra pressionado após a goleada sofrida para o Real Madrid (3 a 0). O time de Ernesto Valverde soma 20 pontos e ocupa o 8º lugar, mas tenta se recuperar diante da torcida. A equipe venceu apenas duas vezes em casa nesta LaLiga e terá o desfalque de Iñaki Williams, lesionado. Jauregizar, Guruzeta e Nico Williams seguem como referências ofensivas para reagir no campeonato.

Ficha do jogo

Escudo Athletic Bilbao
BIL
Escudo Atlético de Madrid - Onde assistir
ATM
15ª rodada
La Liga
Data e Hora
sábado, 7 de dezembro, às 17h (de Brasília)
Local
San Mamés, em Bilbao (ESP)
Árbitro
Onde assistir

O Atlético de Madrid também chega de derrota — 3 a 1 para o Barcelona — mas segue firme na parte de cima com 31 pontos, em 4º lugar. O time de Diego Simeone não perde há oito jogos fora de casa e marcou gols nas últimas oito partidas da temporada. Sem Le Normand e Marcos Llorente, o técnico deve manter a base com Álvarez, Baena e Giuliano Simeone no setor ofensivo.

Tudo sobre Athletic Bilbao x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Athletic Bilbao 🆚 Atlético de Madrid
15ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: sábado, 7 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: San Mamés, em Bilbao (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Lekue, Laporte, Vivian, Boiro; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Molina, Lenglet, Giménez, Hancko; Johnny Cardoso, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Nico González, Álex Baena; Julián Álvarez.

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid por La Liga (Arte: Lance!)
Athletic Bilbao x Atlético de Madrid por La Liga (Arte: Lance!)

