Athletic Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio San Mamés, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O Athletic Bilbao entra pressionado após a goleada sofrida para o Real Madrid (3 a 0). O time de Ernesto Valverde soma 20 pontos e ocupa o 8º lugar, mas tenta se recuperar diante da torcida. A equipe venceu apenas duas vezes em casa nesta LaLiga e terá o desfalque de Iñaki Williams, lesionado. Jauregizar, Guruzeta e Nico Williams seguem como referências ofensivas para reagir no campeonato.

Ficha do jogo BIL ATM 15ª rodada La Liga Data e Hora sábado, 7 de dezembro, às 17h (de Brasília) Local San Mamés, em Bilbao (ESP) Árbitro Onde assistir

O Atlético de Madrid também chega de derrota — 3 a 1 para o Barcelona — mas segue firme na parte de cima com 31 pontos, em 4º lugar. O time de Diego Simeone não perde há oito jogos fora de casa e marcou gols nas últimas oito partidas da temporada. Sem Le Normand e Marcos Llorente, o técnico deve manter a base com Álvarez, Baena e Giuliano Simeone no setor ofensivo.

Tudo sobre Athletic Bilbao x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao 🆚 Atlético de Madrid

15ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: sábado, 7 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: San Mamés, em Bilbao (ESP)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simón; Lekue, Laporte, Vivian, Boiro; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Molina, Lenglet, Giménez, Hancko; Johnny Cardoso, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Nico González, Álex Baena; Julián Álvarez.

