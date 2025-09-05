Por que Mariana Becker não está no GP da Itália de F1? Entenda
Thiago Fagnani volta a substituir a repórter
- Matéria
- Mais Notícias
A repórter Mariana Becker não esteve presente no primeiro dia de atividades no GP da Itália da Fórmula 1 na TV Band. Após as férias de verão, a F1 chega na 16ª corrida da temporada de 2025, que acontecerá no Circuito Internacional de Monza. Em mais uma etapa, a jornalista é substituída por Thiago Fagnani, que já assumiu a cobertura in loco em outras oportunidades do calendário.
GP da Espanha: Piastri lidera TL3 da F1 e Bortoleto é 11º
Mais Esportes
Bortoleto se anima com atualizações da Sauber mesmo sem testar: ‘Parecem promissoras’
Mais Esportes
Ferrari rebate Hamilton e diz que carro não estava tão horrível na Espanha: ‘Exagero’
Mais Esportes
➡️ De 22º ao topo: relembre vitória de Gabriel Bortoleto na Itália pela F2
O GP da Itália é a quinta etapa que Mariana Becker não acompanha in loco na temporada 2025 da Fórmula 1. A primeira ausência foi no GP do Bahrein, seguida por Miami, depois em Ímola e na Espanha. Na corrida passada, na Holanda, a jornalista esteve presente em todas as atividades do fim de semana.
Fagnani não é um rosto novo para os fãs brasileiros de Fórmula 1: ele já cobriu as etapas de Miami, Ímola e Interlagos em 2024. Além de Mariana Becker e Thiago Fagnani, o correspondente da Band na Europa, Felipe Kieling também já integrou o revezamento nas transmissões.
O jornalista, inclusive, tem mais uma parada já confirmada nas telas da Bandeirantes. Fagnani assumirá o lugar de Becker no GP dos Estados Unidos, em Austin, entre os dias 17 e 19 de outubro.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Os profissionais costumam revezar a cobertura dos Grandes Prêmios na emissora. Outro detalha está nas reportagens da Fórmula 2 e Fórmula 3, que contam com o comando de Fagnani, enquanto Mari Becker se mantém como rosto principal da F1. Neste ano de 2025, vale destacar, a F3 voltou as graças dos brasileiros com o título antecipado de Rafael Câmara.
Mariana Becker na Band
Nos primeiros anos da Fórmula 1 na emissora, a repórter cobria todas as provas da temporada. Nos últimos anos, Mariana Becker passou a revezar a função com outros repórteres da casa. Na prova do Brasil, a quantidade de jornalistas é maior, mas Mariana Becker continua sendo a principal repórter da transmissão.
Próximos compromissos do GP da Itália
Os carros voltam à pista apenas no próximo dia, quando acontecerá a última sessão de testes, às 7h30 (de Brasília). Para finalizar as atividades, antes da corrida, a classificação será na sequência, às 11h.
➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3: 7h30 — BandSports e F1TV
🏎️ Classificação: 11h — Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV
*Horários de Brasília
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias