Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Itália, nesta sexta-feira (5), no Autódromo Nacional de Monza. O piloto da Ferrari superou Charles Leclerc e Carlos Sainz para fechar a sessão na frente. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 11º, superando o companheiro de Sauber em mais uma atividade oficial da Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Cadillac anuncia nova dupla para a Fórmula 1 em 2026

Como foi o primeiro treino livre do GP da Itália?

Assim como aconteceu no GP da Holanda, o início da sessão aconteceu sob safety car. Os primeiros pilotos a entrar na pista foram a dupla da Sauber, com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, apesar disso, os pilotos demoraram para marcar um tempo rápido.

Sem Oscar Piastri, a McLaren de Alex Dunne é a primeira a registrar uma parcial e assume, momentaneamente, a liderança do pelotão. Não demorou, no entanto, para Max Verstappen tomar o primeiro lugar, seguido de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e, por fim, Lando Norris.

continua após a publicidade

O brasileiro estava com os compostos duros nos primeiros minutos do treino livre e não conseguiu avançar muito na tabela. Em sua segunda tentativa, Bortoleto subiu até a 12ª colocação, cerca de 0s3 atrás de seu companheiro.

Gabriel Bortoleto em ação no primeiro treino livre do GP da Itália na F1 2025 (Foto: Philippe Lopez / AFP)

As mudanças no topo se manteve constante, com uma subida dupla da Williams, que chegam com os pneus duros. Verstappen, por sua vez, conseguiu melhorar seu tempo com 1m20s751 e assumiu o primeiro lugar novamente. Enquanto isso, Boroleto enfim veio para a parte de cima da tabela, na oitava colocação, ainda de duro.

continua após a publicidade

Uma bandeira amarela ameaçou atrapalhar o desenvolvimento da sessão, mas logo foi dispensada. A sinalização foi acionada devido a um erro de Paul Aaron, que perdeu a direção e rodou para fora da pista.

Na metade do cronômetro, os pilotos enfim calçaram os compostos macios para testar o desempenho no Autódromo Nacional de Monza. Verstappen aproveitou, então, para diminuir seu tempo e reforçar sua permanência no topo. Apesar disso, reclamava no rádio sobre a falta de aderência com os novos pneus.

A primeira bandeira vermelha do GP da Itália foi acionada antes mesmo dos 20 minutos finais da prova. Felizmente sem acidentes, a pausa de segurança aconteceu por causa da grande quantidade de brita na pista, o que pode ser um risco para os pilotos. O culpado foi Isack Hadjar, que saiu dos limites na Ascari chicane.

Um incidente foi anotado entre Leclerc e uma Sauber. O monegasco acabou ultrapassando o carro adversário sob bandeira vermelha, o que é uma infração grave, mas a FIA entendeu que o piloto da Ferrari não conseguiu frear a tempo devido a alta velocidade em que estava. Caso fosse julgado, poderia sofrer com perdas significativas na corrida de domingo (7).

O último campeão de Monza, em 2024, mostrou o motivo de ser um dos maiores queridinhos dos italianos. Leclerc enfim conseguiu registrar um tempo rápido significativo com os pneus macios. Para tomar a ponta de Verstappen, o ferrarista marcou 1m20s286, melhorando o tempo da liderança em 0s4.

Faltando menos de 10 minutos para o fim, destacava-se Norris com uma atuação tímida da primeira atividade de Monza. O britânico ocupava apenas a quinta colocação, logo atrás de Hamilton. Já de macios, Bortoleto fez sua melhor volta para assumir o top-10 do pelotão.

O sonho da Ferrari parecia que ia se tornar realidade na corrida em casa. Para fechar um 1-2, Hamilton voltou aos seus tempos de ouros em uma limpa volta rápida. O heptacampeão mundial fez um primeiro setor 1 décimo mais lento que Leclerc, mas os dois últimos setores foi dominado pelo britânico, que assumiu a liderança da sessão.

O fim do primeiro treino estava chegando ao fim sem mais novidades, o que mudou com a estacionada de George Russell. O veterano da Mercedes relatou que estava sem energia e ficou travado na sétima marcha ainda dentro da pista na curva 5. Com isso, foi dado o fim da atividade com poucos segundos sobrando.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos compromissos do GP da Itália

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (5), com o segundo treino livre às 12h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3: 7h30 — BandSports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília