GP da Itália: Hamilton lidera primeiro treino livre na F1; Bortoleto é 11º
Piloto da Ferrari superou Charles Leclerc e Carlos Sainz para fechar a sessão
Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Itália, nesta sexta-feira (5), no Autódromo Nacional de Monza. O piloto da Ferrari superou Charles Leclerc e Carlos Sainz para fechar a sessão na frente. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 11º, superando o companheiro de Sauber em mais uma atividade oficial da Fórmula 1.
Como foi o primeiro treino livre do GP da Itália?
Assim como aconteceu no GP da Holanda, o início da sessão aconteceu sob safety car. Os primeiros pilotos a entrar na pista foram a dupla da Sauber, com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, apesar disso, os pilotos demoraram para marcar um tempo rápido.
Sem Oscar Piastri, a McLaren de Alex Dunne é a primeira a registrar uma parcial e assume, momentaneamente, a liderança do pelotão. Não demorou, no entanto, para Max Verstappen tomar o primeiro lugar, seguido de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e, por fim, Lando Norris.
O brasileiro estava com os compostos duros nos primeiros minutos do treino livre e não conseguiu avançar muito na tabela. Em sua segunda tentativa, Bortoleto subiu até a 12ª colocação, cerca de 0s3 atrás de seu companheiro.
As mudanças no topo se manteve constante, com uma subida dupla da Williams, que chegam com os pneus duros. Verstappen, por sua vez, conseguiu melhorar seu tempo com 1m20s751 e assumiu o primeiro lugar novamente. Enquanto isso, Boroleto enfim veio para a parte de cima da tabela, na oitava colocação, ainda de duro.
Uma bandeira amarela ameaçou atrapalhar o desenvolvimento da sessão, mas logo foi dispensada. A sinalização foi acionada devido a um erro de Paul Aaron, que perdeu a direção e rodou para fora da pista.
Na metade do cronômetro, os pilotos enfim calçaram os compostos macios para testar o desempenho no Autódromo Nacional de Monza. Verstappen aproveitou, então, para diminuir seu tempo e reforçar sua permanência no topo. Apesar disso, reclamava no rádio sobre a falta de aderência com os novos pneus.
A primeira bandeira vermelha do GP da Itália foi acionada antes mesmo dos 20 minutos finais da prova. Felizmente sem acidentes, a pausa de segurança aconteceu por causa da grande quantidade de brita na pista, o que pode ser um risco para os pilotos. O culpado foi Isack Hadjar, que saiu dos limites na Ascari chicane.
Um incidente foi anotado entre Leclerc e uma Sauber. O monegasco acabou ultrapassando o carro adversário sob bandeira vermelha, o que é uma infração grave, mas a FIA entendeu que o piloto da Ferrari não conseguiu frear a tempo devido a alta velocidade em que estava. Caso fosse julgado, poderia sofrer com perdas significativas na corrida de domingo (7).
O último campeão de Monza, em 2024, mostrou o motivo de ser um dos maiores queridinhos dos italianos. Leclerc enfim conseguiu registrar um tempo rápido significativo com os pneus macios. Para tomar a ponta de Verstappen, o ferrarista marcou 1m20s286, melhorando o tempo da liderança em 0s4.
Faltando menos de 10 minutos para o fim, destacava-se Norris com uma atuação tímida da primeira atividade de Monza. O britânico ocupava apenas a quinta colocação, logo atrás de Hamilton. Já de macios, Bortoleto fez sua melhor volta para assumir o top-10 do pelotão.
O sonho da Ferrari parecia que ia se tornar realidade na corrida em casa. Para fechar um 1-2, Hamilton voltou aos seus tempos de ouros em uma limpa volta rápida. O heptacampeão mundial fez um primeiro setor 1 décimo mais lento que Leclerc, mas os dois últimos setores foi dominado pelo britânico, que assumiu a liderança da sessão.
O fim do primeiro treino estava chegando ao fim sem mais novidades, o que mudou com a estacionada de George Russell. O veterano da Mercedes relatou que estava sem energia e ficou travado na sétima marcha ainda dentro da pista na curva 5. Com isso, foi dado o fim da atividade com poucos segundos sobrando.
Próximos compromissos do GP da Itália
Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (5), com o segundo treino livre às 12h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.
➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3: 7h30 — BandSports e F1TV
🏎️ Classificação: 11h — Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV
*Horários de Brasília
