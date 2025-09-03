Tetracampeão das 500 Milhas de Indianapólis, Helio Castroneves opinou sobre a pressão que Lewis Hamilton pode sentir após a batida no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 (F1), no último domingo (31). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o piloto brasileiro disse que a pressão externa não deve influenciar o heptacampeão. Castroneves acredita que o britânico deve voltar "com a faca nos dentes".

continua após a publicidade

➡️ Helio Castroneves projeta chances de título para Lando Norris na F1: ‘Difícil’

Sobre chegar pressionado no Grande Prêmio da Itália por conta da batida na Holanda, Helio Castroneves acredita que o que pesará mais será a auto cobrança do heptacampeão. Sobre a pressão externa, o piloto brasileiro acha que não fará diferença.

— Não acredito, honestamente, que pressões externas façam diferença para o Hamilton. Diria até que eventuais pressões internas ele tira de letra. Mas o bicho pega mesmo é na cobrança dele mesmo — disse Castroneves.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton após batida no GP da Holanda de F1 (Foto: John Thys / AFP)

No Grande Prêmio da Holanda de F1, Lewis Hamilton tentava ultrapassar George Russell, seu ex-colega de equipe na Mercedes. Entretanto, Hamilton acabou saindo na curva três, bateu no muro rente ao asfalto e foi direto para a barreira.

— Ele deve estar tão contrariado com o que aconteceu na Holanda que vai fazer de tudo o que puder para superar as dificuldades — explicou o brasileiro.

continua após a publicidade

Pressão de correr na casa da Ferrari pode afetar Hamilton?

A próxima corrida da F1 é em Monza, na Itália, local que a Ferrari acumula 20 vitórias, além de somar o maior número de torcedores da equipe italiana. Helio Castroneves acredita que o fato de "correr em casa" não deve afetar tanto Lewis Hamilton:

— O fato de ser na Itália, acho que também não influencia a cabeça de um piloto como ele. Claro que é legal correr em casa, mas um cara com a estatura do Hamilton não está vulnerável a esse ponto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para o resto do campeonato, a expectativa de Castroneves é que Lewis Hamilton siga com "a faca nos dentes" e espera uma evolução do heptacampeão:

— Minha impressão é que veremos, daqui até o final do campeonato, um Hamilton com a faca nos dentes.