Lando Norris foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Itália, nesta sexta-feira (5), no Autódromo Nacional de Monza. O piloto da McLaren superou Charles Leclerc e Carlos Sainz para fechar a sessão na frente. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 12º, ficando atrás do companheiro de Sauber na atividade oficial da Fórmula 1.

Como foi o segundo treino livre do GP da Itália?

Como tem sido desde o GP da Holanda, a abertura da sessão foi realizada sob safety car virtual. De fora do primeiro treino livre, Oscar Piastri não quis perder tempo na nova atividade e foi o primeiro a entrar na pista.

Não demorou, no entanto, para o resto do pelotão se juntar ao líder do Mundial de Pilotos. George Russel abriu a primeira volta rápida e despontou a liderança, que logo foi roubada por Gabriel Bortoleto. O australiano da McLaren não fez bom tempo e ficou em quarto lugar, atrás de Carlos Sainz.

Com grandes mudanças nos 10 minutos iniciais, Alex Albon foi o primeiro a tirar do brasileiro a liderança. A dupla da Mercedes enfim deu as caras no topo da tabela, assim como os dois pilotos papayas, Charles Leclerc, Max Verstappen e Fernando Alonso. Enquanto isso, a primeira bandeira vermelha é acionada no TL2.

Kimi Antonelli errou na entrada da curva e acabou avançando demais para cima da brita, onde ficou encalhado. A sessão precisou ser "pausada" para retirada do carro e para que a pista seja limpa.

Assim que a FIA liberou os pilotos, Piastri voltou a ser o primeiro a testar o carro em Monza. O australiano estava em segundo lugar, atrás apenas de Lando Norris, que registrava 1m21s012. Apesar disso, seu tempo não voltou a melhorar.

A Ferrari voltou a repetir o bom desempenho da treino livre 1 um pouco antes da metade da segunda sessão de sexta-feira (5). Leclerc conseguiu melhorar o tempo de Norris para assumir a liderança, que retornou para Verstappen segundos depois com 1m20s710. Hamilton pode não chegado ao top 3, mas se manteve forte em quarto.

A FIA informou que uma infração de Bortoleto durante bandeira amarela está sob investigação, que será concluída após sessão. Enquanto isso, a segunda variante causava problemas para Norris. O britânico deixou a roda traseira sair demais para cima da brita, mas o piloto contornou bem a situação.

Sainz era o líder do treino livre. Em busca de melhorar a parcial, os pilotos voltaram a abrir um tempo rápido com os pneus macios. Norris conseguiu despontar a liderança, enquanto a dupla da Sauber se destacava entre os primeiros colocados, com Hulkenberg em terceiro e Bortoleto em sexto.

Para surpresa dos fãs da Fórmula 1, Verstappen abriu os 25 minutos finais na parte inferior da tabela. O holandês e Stroll eram os únicos com os pneus médios. Mesmo após relatar problemas no carro, o tetracampeão mundial pulou da 13ª para a quarta colocação; já com os macios.

Max Verstappen em ação no treino livre do GP da Itália, em Monza, na F1 2025 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A subida de Piastri e Leclerc fez com Verstappen voltasse a ficar de fora do top-5. Vale destacar que as duplas da McLaren, Ferrari e Williams ocupavam as primeiras posição, junto do holandês da Red Bull. Sem Antonelli, a Mercedes contava apenas com Russell em décimo.

Os pilotos testavam, então, o desempenho de cada tipo de composto no Autódromo Nacional de Monza para o "tiro" e a longo prazo. Faltando apenas 10 minutos para o fim, parecia que as emoções tinham se acalmado, sem mudanças significativas na tabela. Com isso, Norris voltou conquistar a liderança de uma atividade da Fórmula 1, seguido de Leclerc e Sainz.

Próximos compromissos do GP da Itália

Os carros voltam à pista apenas no próximo dia, quando acontecerá a última sessão de testes, às 7h30 (de Brasília). Para finalizar as atividades, antes da corrida, a classificação será na sequência, às 11h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3: 7h30 — BandSports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília