GP da Itália: veja horário e onde assistir à corrida da F1

Etapa é a 16ª da F1

Classificação do GP de Monza de Fórmula 1 (Foto: Philippe Lopez / AFP)
imagem cameraClassificação do GP de Monza de Fórmula 1 (Foto: Philippe Lopez / AFP)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
13:40
Fórmula 1 (F1) realiza neste domingo (7) a corrida do Grande Prêmio da Itália, no Circuito Internacional de Monza, no norte italiano. A prova é a 16ª etapa da temporada de 2025. Max Verstappen (Red Bull) larga na primeira posição, seguido de Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren). Gabriel Bortoleto (Sauber) larga em sétimo por conta de uma punição aplicada à Lewis Hamilton (Ferrari). A corrida acontece às 10h (de Brasília) e tem transmissão da TV Band e F1TV.

Na classificação, Verstappen foi o mais rápido. As McLaren não chegaram a liderar nehuma parte da sessão e terminaram fechando os três primeiros, com Norris na frente. A Ferrari fez uma boa classificação, mas foi prejudicada pela punição recebida por Lewis Hamilton na Holanda, que será aplicada em Monza.

Max Verstappen é pole no GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / POOL / AFP)
Max Verstappen é pole no GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / POOL / AFP)

Bortoleto foi um dos destaques entre os mais novos. Além de superar o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, ele igualou a sua melhor posição de largada em uma prova: o sétimo lugar.

➡️ Max Verstappen quebra recorde com pole no GP da Itália de F1

Grid de largada do GP da Itália de F1

PosiçãoPilotoEquipe

Max Verstappen

Red Bull Racing

Lando Norris

McLaren

Oscar Piastri

McLaren

Charles Leclerc

Ferrari

George Russell

Mercedes

Kimi Antonelli

Mercedes

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

Fernando Alonso

Aston Martin

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

10º

Lewis Hamilton

Ferrari

11º

Oliver Bearman

Haas

12º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

13º

Carlos Sainz

Williams

14º

Alexander Albon

Williams

15º

Esteban Ocon

Haas

16º

Isack Hadjar

Racing Bulls

17º

Lance Stroll

Aston Martin

18º

Franco Colapinto

Alpine

19º

Pierre Gasly

Alpine

20º

Liam Lawson

Racing Bulls

*Lewis Hamilton foi punido em cinco posições por conta do descumprimento de bandeira amarela dupla no GP da Holanda. A punição foi aplicada em Monza de forma retroativa.

Conheça Monza

A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.

➡️ GP da Itália: características podem favorecer Bortoleto em Monza

Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV

