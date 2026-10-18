Giugliano x Foggia: onde assistir, horário e escalações
Giugliano x Foggia: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Giugliano e Foggia se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 15h30, no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, em Giugliano in Campania, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Giugliano vem de derrota em casa por 0 a 4 para o Internazionale II, pela Serie C1, no dia 13 de outubro. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Bari fora de casa, em 10 de outubro, e venceu o Barletta por 1 a 0 em casa, no dia 3 de outubro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 10
Fase: Girone C
O Foggia vem de derrota em casa por 1 a 3 para o Potenza, pela Serie C1, no dia 11 de outubro. Antes disso, venceu o Cosenza por 2 a 0 fora de casa, em 4 de outubro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 19 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; M. Caldore, A. Minelli, S. La Vardera e R. De Rosa; I. Varone, R. Zammarini e L. Forciniti; R. Improta, Ibourhima Baldé e I. Chinaecherem.
Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; D. Di Pasquale, M. Seck, F. Berra e T. Azarovs; H. Haoudi, F. Zuccon e F. Petito; G. Panico, M. Ravasio e P. Luciani.
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