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Giugliano x Foggia: onde assistir, horário e escalações

Giugliano x Foggia: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 04:02
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Serie C1 2026/2027 - Giugliano x Foggia
Onde assistir ao vivo a partida entre Giugliano e Foggia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Giugliano e Foggia se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 15h30, no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, em Giugliano in Campania, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Giugliano vem de derrota em casa por 0 a 4 para o Internazionale II, pela Serie C1, no dia 13 de outubro. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Bari fora de casa, em 10 de outubro, e venceu o Barletta por 1 a 0 em casa, no dia 3 de outubro.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 10
Fase: Girone C

O Foggia vem de derrota em casa por 1 a 3 para o Potenza, pela Serie C1, no dia 11 de outubro. Antes disso, venceu o Cosenza por 2 a 0 fora de casa, em 4 de outubro.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 19 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; M. Caldore, A. Minelli, S. La Vardera e R. De Rosa; I. Varone, R. Zammarini e L. Forciniti; R. Improta, Ibourhima Baldé e I. Chinaecherem.

Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; D. Di Pasquale, M. Seck, F. Berra e T. Azarovs; H. Haoudi, F. Zuccon e F. Petito; G. Panico, M. Ravasio e P. Luciani.

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