Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Giugliano x Barletta: onde assistir, horário e escalações

Giugliano x Barletta: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:03
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Giugliano x Barletta
Onde assistir ao vivo a partida entre Giugliano e Barletta pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Giugliano e Barletta se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Giugliano vem de derrota por 1 a 0 para o Salernitana, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, venceu o Cosenza por 5 a 2 em casa, mostrando força ofensiva na competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 8
Fase: Girone C

Já o Barletta vem de derrota por 4 a 1 para o Potenza em casa, além de empates recentes contra Catania e Salernitana, ambos por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente, pela Serie C1.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; S. La Vardera, M. Caldore, G. Laezza e R. Improta; R. De Rosa, I. Varone e L. Forciniti; U. Galletta, G. Esposito e Ibourhima Baldé.

Barletta
Técnico: M. Paci
K. Matošević; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, S. Piarulli e D. Franco; I. Voca, D. Distratto e A. Partipilo.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Santos

Onde Assistir

São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Há 13 horas
Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)

Há 22 horas
UEFA Nations League 2026/2027 - Dinamarca x Portugal

Onde Assistir

Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
UEFA Nations League 2026/2027 - Grécia x Holanda

Onde Assistir

Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
Brasileirão Série B 2026 - Fortaleza x Náutico

Onde Assistir

Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
Brasileirão Série B 2026 - Juventude x Operário-PR

Onde Assistir

Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Criciúma

Londrina-PR x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - São Bernardo x CRB-AL

São Bernardo x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Alemanha x Sérvia

Alemanha x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir ao vivo a partida entre Argentina e Bolívia em amistoso (Arte / Lance!)

Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações

Messi cobra escanteio durante classificação da Argentina sobre a Inglaterra

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (30/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Goiás

Novorizontino x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Athletic Club MG x Sport

Athletic Club MG x Sport: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris Saint-Germain x OH Leuven

Paris Saint-Germain x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Manchester City x Real Madrid

Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Køge x Servette Chênois

Køge x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Austria Wien x Internazionale

Austria Wien x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Espanha x Croácia

Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Inglaterra

República Tcheca x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações

Seleção empatou com a Austrália

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)