Giugliano x Barletta: onde assistir, horário e escalações
Giugliano x Barletta: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Giugliano e Barletta se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Giugliano vem de derrota por 1 a 0 para o Salernitana, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, venceu o Cosenza por 5 a 2 em casa, mostrando força ofensiva na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 8
Fase: Girone C
Já o Barletta vem de derrota por 4 a 1 para o Potenza em casa, além de empates recentes contra Catania e Salernitana, ambos por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente, pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; S. La Vardera, M. Caldore, G. Laezza e R. Improta; R. De Rosa, I. Varone e L. Forciniti; U. Galletta, G. Esposito e Ibourhima Baldé.
Barletta
Técnico: M. Paci
K. Matošević; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, S. Piarulli e D. Franco; I. Voca, D. Distratto e A. Partipilo.
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