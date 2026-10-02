Giugliano x Barletta: onde assistir, horário e escalações

Giugliano e Barletta se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Giugliano vem de derrota por 1 a 0 para o Salernitana, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, venceu o Cosenza por 5 a 2 em casa, mostrando força ofensiva na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania

Rodada: 8

Fase: Girone C

Já o Barletta vem de derrota por 4 a 1 para o Potenza em casa, além de empates recentes contra Catania e Salernitana, ambos por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente, pela Serie C1.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 3 de outubro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Giugliano

Técnico: R. Di Napoli

L. Bolletta; S. La Vardera, M. Caldore, G. Laezza e R. Improta; R. De Rosa, I. Varone e L. Forciniti; U. Galletta, G. Esposito e Ibourhima Baldé.

Barletta

Técnico: M. Paci

K. Matošević; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, S. Piarulli e D. Franco; I. Voca, D. Distratto e A. Partipilo.