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Giana Erminio x Union Brescia: onde assistir, horário e escalações

Giana Erminio x Union Brescia: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 04:02
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Serie C1 2026/2027 - Giana Erminio x Union Brescia
Onde assistir ao vivo a partida entre Giana Erminio e Union Brescia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Giana Erminio e Union Brescia se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 15h30, no Stadio Comunale Città di Gorgonzola, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Giana Erminio vem de empate em Renate 2 x 2 Giana Erminio, pelo Serie C1, em 11 de outubro. Antes disso, empatou com Treviso por 0 a 0, também fora de casa, em 4 de outubro.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola
Rodada: 10
Fase: Girone A

Union Brescia vem de vitória em Union Brescia 2 x 0 Pro Vercelli, pelo Serie C1, em 9 de outubro. Antes disso, empatou com Lecco por 2 a 2, fora de casa, em 4 de outubro.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 19 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Giana Erminio
Técnico: M. Tacchinardi
A. Mazza; E. Rovinelli, S. Ghezzi, C. Mora e L. Ruffini; M. Zanchetta, M. Marotta e F. Renda; D. Pinto, S. Comelli e L. Samele.

Union Brescia
Técnico: E. Corini
G. Zacchi; L. Silvestri, S. Sina, T. Casasola e D. Balestrero; B. Boci, A. Mallamo e A. Rizzo Pinna; A. Mercati, V. Crespi e A. Spagnoli.

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