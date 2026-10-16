Gateshead x Stafford Rangers: onde assistir, horário e escalações
Gateshead x Stafford Rangers: pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
Gateshead e Stafford Rangers se enfrentam neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Gateshead International Stadium, em Gateshead, Tyne and Wear, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Gateshead recebe a partida em seu estádio, buscando avançar na competição nacional mais tradicional da Inglaterra.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h
Local: Gateshead International Stadium, Gateshead, Tyne and Wear
Fase: 4ª rodada classificatória
O Stafford Rangers vem de vitória fora de casa contra o Halesowen Town por 2 a 1, em partida válida pelos replays classificatórios da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. No jogo anterior, a equipe empatou em 1 a 1 contra o mesmo adversário, em casa.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (4ª rodada classificatória)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Gateshead International Stadium, Gateshead, Tyne and Wear
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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