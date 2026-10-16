Gateshead x Stafford Rangers: onde assistir, horário e escalações

Gateshead e Stafford Rangers se enfrentam neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Gateshead International Stadium, em Gateshead, Tyne and Wear, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Gateshead recebe a partida em seu estádio, buscando avançar na competição nacional mais tradicional da Inglaterra.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Gateshead International Stadium, Gateshead, Tyne and Wear

Fase: 4ª rodada classificatória

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O Stafford Rangers vem de vitória fora de casa contra o Halesowen Town por 2 a 1, em partida válida pelos replays classificatórios da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. No jogo anterior, a equipe empatou em 1 a 1 contra o mesmo adversário, em casa.

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