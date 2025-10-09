menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

França x Azerbaijão: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada

Avatar
Lance!
Paris (FRA)
Dia 09/10/2025
15:40
França x Azerbaijão: terceira rodada das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFrança x Azerbaijão: terceira rodada das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

França e Azerbaijão terão os caminhos cruzados pela terceira rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

França 🔵⚪🔴

A França segue a caminhada como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo. Mesmo com a terceira colocação na última Liga das Nações, a equipe de Didier Deschamps mantém a confiança em alta. Os Bleus venceram as duas primeiras rodadas e somam três vitórias seguidas.

continua após a publicidade

Azerbaijão 🔵🔴🟢

O Azerbaijão, por outro lado, atravessa dificuldades no início das Eliminatórias. A equipe comandada por Ayxan Abbasov ainda não venceu em 2025. Na estreia, sofreu uma goleada para a Islândia por 5 a 0 e, depois, empataram com a Ucrânia em 1 a 1.

Ficha do jogo

FRA
AZE
3ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Parc des Princes, em Paris (FRA)
Árbitro
Rohit Saggi (Noruega)
Assistentes
Nikola Borović (Sérvia), Boško Božović (Sérvia) e Pavle Ilić (Sérvia)
Var
Momčilo Marković (Sérvia) e Jelena Cvetković (Sérvia)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre França e Azerbaijão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Azerbaijão
3ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Rohit Saggi (Noruega)
🚩 Assistentes: Jørgen Rønning Valstadsve (Noruega), Ole Andreas Skogsrud Haukåsen (Noruega) e Daniel Higraff (Noruega)
📺 VAR: Tom Harald Hagen (Noruega) e Sigurd Smehus Kringstad (Noruega)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França (Técnico: Didier Deschamps)
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Manu Koné, Adrien Rabiot e Michael Olise; Kingsley Coman, Kylian Mbappé e Hugo Ekitiké.

❌ Desfalques: Désiré Doué, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé.
Dúvidas: -

Azerbaijão (Técnico: Ayxan Abbasov)
Sharudin Mahammadaliyev; Dashdamirov, Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Anton Krivotsyuk e Qismat Aliyev; Abdulakh Khaybulaev, Emin Makhmudov e Anatoliy Nuriiev; Mahir Emreli e Renat Dadashov.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jogadores da França comemoram gol de Michael Olise contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Jogadores da França comemoram gol de Michael Olise contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias