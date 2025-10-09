França x Azerbaijão: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada
França e Azerbaijão terão os caminhos cruzados pela terceira rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV
França 🔵⚪🔴
A França segue a caminhada como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo. Mesmo com a terceira colocação na última Liga das Nações, a equipe de Didier Deschamps mantém a confiança em alta. Os Bleus venceram as duas primeiras rodadas e somam três vitórias seguidas.
Azerbaijão 🔵🔴🟢
O Azerbaijão, por outro lado, atravessa dificuldades no início das Eliminatórias. A equipe comandada por Ayxan Abbasov ainda não venceu em 2025. Na estreia, sofreu uma goleada para a Islândia por 5 a 0 e, depois, empataram com a Ucrânia em 1 a 1.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre França e Azerbaijão (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Azerbaijão
3ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Rohit Saggi (Noruega)
🚩 Assistentes: Jørgen Rønning Valstadsve (Noruega), Ole Andreas Skogsrud Haukåsen (Noruega) e Daniel Higraff (Noruega)
📺 VAR: Tom Harald Hagen (Noruega) e Sigurd Smehus Kringstad (Noruega)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
França (Técnico: Didier Deschamps)
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Manu Koné, Adrien Rabiot e Michael Olise; Kingsley Coman, Kylian Mbappé e Hugo Ekitiké.
❌ Desfalques: Désiré Doué, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé.
❓ Dúvidas: -
Azerbaijão (Técnico: Ayxan Abbasov)
Sharudin Mahammadaliyev; Dashdamirov, Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Anton Krivotsyuk e Qismat Aliyev; Abdulakh Khaybulaev, Emin Makhmudov e Anatoliy Nuriiev; Mahir Emreli e Renat Dadashov.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
