Europeus enlouquecem com lance de joia do Palmeiras: ‘Obra do senhor’

O zagueiro Vitor Reis, joia das categorias de base do Palmeiras, começou a ganhar destaque com a camisa do Girona na La Liga. Neste sábado (4), os europeus enlouqueceram com um lance protagonizado pelo jovem de 19 anos.

Negociado no início de 2025 por 37 milhões de euros fixos, aproximadamente R$ 232 milhões na cotação da época, Vitor se tornou a maior venda da história para um defensor brasileiro quando deixou o Palmeiras rumo ao Manchester City. Sem espaço no time de Guardiola, ele foi negociado com o Girona.

Na partida entre Girona e Valencia, a joia ex-Palmeiras foi muito elogiada pela sua atuação. Seu clube venceu por 2 a 1, e no último lance do jogo, Vitor Reis tirou uma bola de cabeça heróica. Os europeus reagiram ao lance.

O zagueiro ex-Palmeiras não teve muitas chances com Pep Guardiola no Manchester City (Foto: Paul Ellis / AFP)

Veja o lance de Vitor Reis, ex-Palmeiras, e reação dos europeus

Tradução: Vitor Reis fazendo a obra do Senhor em Girona. Isso foi nos últimos segundos, a propósito.

Tradução: Fez a diferença.

Tradução: Os torcedores do Manchester City agora...

Tradução: Sucessor do John Stones.

Vitor Reis superou Lamine Yamal e figura top 5 na Espanha

O zagueiro brasileiro Vitor Reis, criado nas categorias de base do Palmeiras, acumula 528 minutos em campo pelo Girona na atual temporada de La Liga. O defensor, emprestado pelo Manchester City ao clube espanhol desde agosto, ocupa a terceira posição entre os atletas sub-20 com mais tempo de jogo no Campeonato Espanhol, atrás apenas de Dean Huijsen (571 minutos) e Arda Güler (565 minutos), ambos do Real Madrid.

Jogadores sub-20 com mais minutos em La Liga

1 - Dean Huijsen - 20 anos: 571 minutos pelo Real Madrid

2 - Arda Guler - 20 anos: 565 minutos pelo Real Madrid

3 - Vitor Reis - 19 anos: 528 minutos pelo Girona

4 - Davinchi - 17 anos: 429 minutos pelo Getafe

5 - Pau Cubarsí - 18 anos: 429 minutos pelo Barcelona

Desde sua chegada ao Girona, o brasileiro ex-Palmeiras participou de sete das oito partidas disputadas pelo clube, sendo titular em seis delas e entrando como substituto em uma ocasião.

Lamine Yamal, astro do Barcelona que foi o 2º colocado da última edição da Bola de Ouro, participou de quatro jogos do Campeonato Espanhol, acumulando 302 minutos, 226 a menos que a joia do Palmeiras.