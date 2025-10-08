menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Coxa e Dragão estão separados por oito pontos na Série B

Avatar
Lance!
Curitiba (PR)
Dia 08/10/2025
18:00
Ficha técnica: Coritiba x Atlético-GO
imagem cameraCoritiba e Atlético-GO jogam pela Série B, no Couto Pereira. Foto: Arte/Lance!
Na briga pelo acesso, Coritiba e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 31ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Coxa segue na liderança, com 53 pontos, seis pontos acima da quinta colocada Chapecoense, enquanto o Dragão ocupa a oitava posição, com 45 pontos, a três pontos do Athletico, último time dentro do G-4.

Coritiba x Atlético-GO

Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
Atlético-GO-escudo-onde-assistir
ACG
31ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Quinta-feira, 9 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
Local
Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir
Disney+

➡️ Veja a tabela completa da Série B

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP, em casa, e alcançou dois triunfos seguidos - o anterior foi diante do Avaí, fora de casa, pelo mesmo placar. A última derrota foi por 2 a 0 para o Criciúma, no Couto Pereira, pela 28ª rodada.

O treinador Mozart tem a baixa do lateral-esquerdo Bruno Melo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. João Almeida é a principal alternativa, mas Alex Silva também tem chance de entrar na lateral direita, com Zeca sendo deslocado para o outro lado.

A Atlético-GO vem de vitória por 3 a 0 contra o Athletico, no Antônio Accioly, e está invicto há oito jogos, com cinco vitórias e três empates. O Dragão não perde desde 17 de agosto, no revés por 3 a 1 para a Ferroviária-SP, em casa, pela 22ª rodada.

O treinador Rafael Lacerda tem os retornos do volante Luizão e o atacante Lelê, que cumpriram suspensão. Kauan e Maranhão, esse expulso no último jogo, saem do time.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Atlético-GO pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X ATLÉTICO-GO
31ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quinta-feira (9), às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Alex Silva); Walisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Rafael Lacerda)
Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Kelvin (Talisson), Lelê e Yuri.

circulo com pontos dentroTudo sobre

