Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Coxa e Dragão estão separados por oito pontos na Série B
Na briga pelo acesso, Coritiba e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 31ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).
O Coxa segue na liderança, com 53 pontos, seis pontos acima da quinta colocada Chapecoense, enquanto o Dragão ocupa a oitava posição, com 45 pontos, a três pontos do Athletico, último time dentro do G-4.
Coritiba x Atlético-GO
➡️ Veja a tabela completa da Série B
Como chegam os dois times?
O Coritiba vem de vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP, em casa, e alcançou dois triunfos seguidos - o anterior foi diante do Avaí, fora de casa, pelo mesmo placar. A última derrota foi por 2 a 0 para o Criciúma, no Couto Pereira, pela 28ª rodada.
O treinador Mozart tem a baixa do lateral-esquerdo Bruno Melo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. João Almeida é a principal alternativa, mas Alex Silva também tem chance de entrar na lateral direita, com Zeca sendo deslocado para o outro lado.
A Atlético-GO vem de vitória por 3 a 0 contra o Athletico, no Antônio Accioly, e está invicto há oito jogos, com cinco vitórias e três empates. O Dragão não perde desde 17 de agosto, no revés por 3 a 1 para a Ferroviária-SP, em casa, pela 22ª rodada.
O treinador Rafael Lacerda tem os retornos do volante Luizão e o atacante Lelê, que cumpriram suspensão. Kauan e Maranhão, esse expulso no último jogo, saem do time.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
Confira as informações do jogo entre Coritiba e Atlético-GO pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X ATLÉTICO-GO
31ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quinta-feira (9), às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Alex Silva); Walisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho.
ATLÉTICO-GO (Técnico: Rafael Lacerda)
Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Kelvin (Talisson), Lelê e Yuri.
