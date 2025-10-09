Alemanha x Luxemburgo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada
Alemanha e Luxemburgo terão os caminhos cruzados pela terceira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Arena PreZero, em Sinsheim (ALE). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Alemanha ⚫🔴🟡
Na terceira colocação, a Alemanha vive um momento de oscilação sob o comando de Julian Nagelsmann. Até o momento, a seleção soma três pontos após vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, mas perdeu fora de casa para a Eslováquia por 2 a 0.
Luxemburgo 🔵🔴
Por outro lado, Luxemburgo é o lanterna do Grupo A, com zero pontos, após perder os dois jogos até aqui. A seleção foi derrotada pela Irlanda do Norte, por 3 a 1, e pela Eslováquia, por 1 a 0.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Alemanha e Luxemburgo (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 🆚 Luxemburgo
3ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Arena PreZero, em Sinsheim (ALE)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Nenad Minaković (Sérvia)
🚩 Assistentes: Nikola Borović (Sérvia), Boško Božović (Sérvia) e Pavle Ilić (Sérvia)
📺 VAR: Momčilo Marković (Sérvia) e Jelena Cvetković (Sérvia)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Alexander Nübel; Waldemar Anton, Robin Koch, Jonathan Tah e David R; Josué Kimmich e Angelo Stiller; Serge Gnabry, Leon Goretzka e Florian Wirtz; Karim Adeyemi.
❌ Desfalques: Antonio Rüdiger e Jamie Leweling.
❓ Dúvidas: -
Luxemburgo (Técnico: Jeff Strasser)
Anthony Morris; Laurent Jans, Enes Mahmutovic, Mathias Olesen, Dirk Carlson e Florian Bohnert; Enzo Duarte, Tomás Moreira, Leandro Barreiro e Aiman Dardari. Edvin Muratovic.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
