Alemanha e Luxemburgo terão os caminhos cruzados pela terceira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Arena PreZero, em Sinsheim (ALE).



Alemanha ⚫🔴🟡

Na terceira colocação, a Alemanha vive um momento de oscilação sob o comando de Julian Nagelsmann. Até o momento, a seleção soma três pontos após vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, mas perdeu fora de casa para a Eslováquia por 2 a 0.

Luxemburgo 🔵🔴

Por outro lado, Luxemburgo é o lanterna do Grupo A, com zero pontos, após perder os dois jogos até aqui. A seleção foi derrotada pela Irlanda do Norte, por 3 a 1, e pela Eslováquia, por 1 a 0.

Ficha do jogo ALE LUX 3ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora Sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília) Local Arena PreZero, em Sinsheim (ALE) Árbitro Nenad Minaković (Sérvia) Assistentes Nikola Borović (Sérvia), Boško Božović (Sérvia) e Pavle Ilić (Sérvia) Var Momčilo Marković (Sérvia) e Jelena Cvetković (Sérvia)

Tudo sobre o jogo entre Alemanha e Luxemburgo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha 🆚 Luxemburgo

3ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Arena PreZero, em Sinsheim (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Nenad Minaković (Sérvia)

🚩 Assistentes: Nikola Borović (Sérvia), Boško Božović (Sérvia) e Pavle Ilić (Sérvia)

📺 VAR: Momčilo Marković (Sérvia) e Jelena Cvetković (Sérvia)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)

Alexander Nübel; Waldemar Anton, Robin Koch, Jonathan Tah e David R; Josué Kimmich e Angelo Stiller; Serge Gnabry, Leon Goretzka e Florian Wirtz; Karim Adeyemi.

❌ Desfalques: Antonio Rüdiger e Jamie Leweling.

❓ Dúvidas: -

Luxemburgo (Técnico: Jeff Strasser)

Anthony Morris; Laurent Jans, Enes Mahmutovic, Mathias Olesen, Dirk Carlson e Florian Bohnert; Enzo Duarte, Tomás Moreira, Leandro Barreiro e Aiman Dardari. Edvin Muratovic.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

