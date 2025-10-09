menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Alemanha x Luxemburgo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada

Avatar
Lance!
Sinsheim (ALE)
Dia 09/10/2025
15:27
Alemanha x Luxemburgo: terceira rodada das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAlemanha x Luxemburgo: terceira rodada das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Alemanha e Luxemburgo terão os caminhos cruzados pela terceira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Arena PreZero, em Sinsheim (ALE). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Alemanha ⚫🔴🟡

Na terceira colocação, a Alemanha vive um momento de oscilação sob o comando de Julian Nagelsmann. Até o momento, a seleção soma três pontos após vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, mas perdeu fora de casa para a Eslováquia por 2 a 0.

Luxemburgo 🔵🔴

Por outro lado, Luxemburgo é o lanterna do Grupo A, com zero pontos, após perder os dois jogos até aqui. A seleção foi derrotada pela Irlanda do Norte, por 3 a 1, e pela Eslováquia, por 1 a 0.

Ficha do jogo

escudo-da-selecao-alemanha-1
ALE
LUX
3ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Arena PreZero, em Sinsheim (ALE)
Árbitro
Nenad Minaković (Sérvia)
Assistentes
Nikola Borović (Sérvia), Boško Božović (Sérvia) e Pavle Ilić (Sérvia)
Var
Momčilo Marković (Sérvia) e Jelena Cvetković (Sérvia)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Alemanha e Luxemburgo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 🆚 Luxemburgo
3ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Arena PreZero, em Sinsheim (ALE)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Nenad Minaković (Sérvia)
🚩 Assistentes: Nikola Borović (Sérvia), Boško Božović (Sérvia) e Pavle Ilić (Sérvia)
📺 VAR: Momčilo Marković (Sérvia) e Jelena Cvetković (Sérvia)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Alexander Nübel; Waldemar Anton, Robin Koch, Jonathan Tah e David R; Josué Kimmich e Angelo Stiller; Serge Gnabry, Leon Goretzka e Florian Wirtz; Karim Adeyemi.

❌ Desfalques: Antonio Rüdiger e Jamie Leweling.
Dúvidas: -

Luxemburgo (Técnico: Jeff Strasser)
Anthony Morris; Laurent Jans, Enes Mahmutovic, Mathias Olesen, Dirk Carlson e Florian Bohnert; Enzo Duarte, Tomás Moreira, Leandro Barreiro e Aiman Dardari. Edvin Muratovic.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Joshua Kimmich comemora vitória da Alemanha diante da Itália na Liga das Nações
Joshua Kimmich comemora vitória da Alemanha diante da Itália na Liga das Nações (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

