Que horas é o amistoso do Brasil contra a Coreia do Sul? Veja onde assistir

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10) em um amistoso internacional. O jogo está marcado para às 8h (horário de Brasília), no Estádio Sang-am de Seul, em Seul (KOR), e terá transmissão da TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e da ge tv (streaming).

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção disputará amistoso em estádio de Copa do Mundo

O Brasil fará mais um treino antes da partida com a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), desta vez no Seul World Cup Stadium, local do amistoso. O estádio foi inaugurado em 2001 para a disputa da Copa do Mundo de 2002, organizada por Coreia do Sul e Japão. Todos os 65 mil ingressos colocados à venda para o amistoso foram comercializados.

Vini Jr em treino da Seleção Brasileira antes do amistoso contra a Coreia do Sul (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Confira falas de jogadores convocados por Ancelotti

Éder Militão fala sobre lesões

Éder Militão perdeu praticamente metade do atual ciclo para a Copa do Mundo por causa de duas lesões graves — ele passou por duas cirurgias de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O zagueiro do Real Madrid voltou a atuar nesta temporada e foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti agora, para os amistosos com Coréia do Sul e Japão. Na última quarta-feira (8), o defensor recordou o período afastado e disse que cogitou encerrar a carreira.

— Foram dois anos difíceis, de duas lesões muito complicadas, e acaba que na segunda você encara de outra forma, você já sabe o processo. Ms não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito ligado à família, com Deus, porque é uma coisa que tira você da sua rotina, que você está acostumado a fazer, de levantar cedo, treinar, e daqui a pouco você tem que ficar dentro de casa, dependendo de uma ajuda, de alguém fazendo alguma coisa pra você. Mas graças a Deus eu consegui recuperar bem dessas duas lesões, e graças a Deus eu consegui voltar com um grande nível, o que não é fácil — declarou Militão, em entrevista concedida em Seul antes do treino da tarde (madrugada no Brasil).

Estêvão aborda preferências de posição

Presente nas três convocações de Carlo Ancelotti, o atacante Estêvão se encaminha para assegurar uma das vagas no ataque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. E, ciente de que o setor é o mais concorrido do Brasil, o jogador do Chelsea se coloca desde já à disposição para atuar em qualquer parte do ataque.

Desde os tempos de Palmeiras, Estêvão se destacou pelos bons avanços pelo corredor central, mas tanto no time inglês quanto pela Seleção ele já foi escalado pelo lado direito. E vê isso como uma vantagem para ampliar seu próprio repertório.

— No Chelsea está sendo bem frequente (atuar mais pela direita). Nos treinos mesmo, tenho feito diversas posições de ataque, para buscar mais repertório, ter mais condição de jogo. Já entrei na ponta, no último jogo eu entrei pelo meio e continuei no meio. Estou aberto a vários tipos de jogos, o que estiver disponível, por dentro ou por fora. Aqui, faço o que for melhor para a Seleção Brasileira — declarou Estêvão durante coletiva de imprensa em Seul na tarde desta quarta-feira (8), madrugada no Brasil.

John celebra primeira convocação

O goleiro John expressou grande satisfação ao celebrar sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. O goleiro revelou que recebeu a notícia durante a viagem de ônibus do Nottingham Forest para uma partida, por mensagem, e não escondeu que o momento representa a realização de um sonho antigo.

— Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado. Vou encarar todos os dias com uma oportunidade. Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor. Vão ser dois jogos difíceis. Tenho certeza de que vamos fazer grandes jogos e espero ajudar da melhor forma possível — afirmou ao site da CBF.

