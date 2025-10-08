Tchéquia x Croácia: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias da Copa
Tchéquia e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 15h45 (de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV.
A seleção tcheca joga em casa em busca da liderança isolada do Grupo L. Com 12 pontos, a equipe de Ivan Hasek está empatada com a Croácia, mas tem um jogo a mais. Após vencer Montenegro por 2 a 0 fora de casa, a Tchéquia tenta manter o embalo e devolver a goleada de 5 a 1 sofrida para os croatas no primeiro turno das Eliminatórias.
Ficha do jogo
Do outro lado, a Croácia chega embalada por uma sequência perfeita, com quatro vitórias em quatro jogos. O time comandado por Zlatko Dalic goleou Montenegro por 4 a 0 na rodada anterior e lidera o grupo pelo saldo de gols. Caso vença novamente, os croatas poderão encaminhar a classificação para a Copa do Mundo ainda nesta Data Fifa.
Tudo sobre o jogo entre Tchéquia e Croácia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Fortuna Arena, em Praga (CZE)
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado)
🕴️ Arbitragem: François Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
📺 VAR: Willy Delajod (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴 República Tcheca (Técnico: Ivan Hasek)
Stanek; Doudera, Jemelka, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv, Sulc; Kusej, Provod e Chory (Kuchta).
🔴⚪ Croácia (Técnico: Zlatko Dalic)
Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol (Sosa); Sucic, Modric, Kramaric; Pasalic, Perisic e Budimir.
