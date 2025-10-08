Tchéquia e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 15h45 (de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV.

A seleção tcheca joga em casa em busca da liderança isolada do Grupo L. Com 12 pontos, a equipe de Ivan Hasek está empatada com a Croácia, mas tem um jogo a mais. Após vencer Montenegro por 2 a 0 fora de casa, a Tchéquia tenta manter o embalo e devolver a goleada de 5 a 1 sofrida para os croatas no primeiro turno das Eliminatórias.



Do outro lado, a Croácia chega embalada por uma sequência perfeita, com quatro vitórias em quatro jogos. O time comandado por Zlatko Dalic goleou Montenegro por 4 a 0 na rodada anterior e lidera o grupo pelo saldo de gols. Caso vença novamente, os croatas poderão encaminhar a classificação para a Copa do Mundo ainda nesta Data Fifa.

Tudo sobre o jogo entre Tchéquia e Croácia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



7ª rodada – Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Fortuna Arena, em Praga (CZE)

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado)

🕴️ Arbitragem: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

📺 VAR: Willy Delajod (FRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 República Tcheca (Técnico: Ivan Hasek)

Stanek; Doudera, Jemelka, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv, Sulc; Kusej, Provod e Chory (Kuchta).

🔴⚪ Croácia (Técnico: Zlatko Dalic)

Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol (Sosa); Sucic, Modric, Kramaric; Pasalic, Perisic e Budimir.

Tchéquia x Croácia pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)

