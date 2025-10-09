Veja o abismo nos valores de mercado entre Brasil e Coreia do Sul

A Seleção Brasileira de Futebol entrará em campo nesta sexta-feira (10), às 08h (de Brasília). O jogo será contra a Coreia do Sul, em Seul, capital do país, às 20h (horário local). A partida irá marcar um amistoso internacional que servirá para preparar as seleções para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Será o primeiro amistoso da Seleção desde a chegada de Ancelotti. A Amarelinha também tem um compromisso marcado no Japão, na terça-feira (14), às 07h30 do horário de Brasília. Além dos jogos contra as equipes asiáticas, a CBF tem o desejo de marcar encontros com mais quatro seleções, sendo elas duas africanas e duas europeias. Estes serão os últimos compromissos dos comandados de Carlo Ancelotti até o começo da Copa do Mundo de 2026.

Elencos

O time do Brasil possui jogadores muito mais reconhecidos que a seleção da Coreia do Sul. Essa disparidade na qualidade e no reconhecimento dos atletas fica evidente pelos valores de mercado de cada equipe.

continua após a publicidade

Enquanto o time do Brasil vale 914,5 milhões de euros (R$ 5,6 bilhões na cotação atual), o da Coreia do Sul está avaliado em 136,6 milhões de euros (R$ 848,4 milhões).

Os 10 jogadores com maiores valores de mercado do Brasil

Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 884 milhões) Bruno Guimarães – 80 milhões de euros (R$ 471 milhões) Rodrygo – 80 milhões de euros (R$ 471 milhões) Gabriel Magalhães – 75 milhões de euros (R$ 442 milhões) Estêvão – 60 milhões de euros (R$ 354 milhões) Matheus Cunha – 60 milhões de euros (R$ 354 milhões) Gabriel Martinelli – 55 milhões de euros (R$ 324 milhões) João Gomes – 40 milhões de euros (R$ 236 milhões) Joelinton – 35 milhões de euros (R$ 206 milhões) Lucas Beraldo – 25 milhões de euros (R$ 147 milhões)

Os 10 jogadores com maiores valores de mercado da Coreia do Sul

Kang-in Lee – 25 milhões de euros (R$ 147 milhões) Heung-min Son – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões) Min-jae Kim – 40 milhões de euros (R$ 236 milhões) Hee-chan Hwang – 12 milhões de euros (R$ 71 milhões) Young-woo Seol – 4,5 milhões de euros (R$ 26 milhões) Jun-ho Bae – 3 milhões de euros (R$ 17 milhões) Jae-sung Lee – 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) Seung-ho Paik – 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) Sang-bin Jeong – 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) Ji-soo Kim – 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões)

Treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte