Joia do Palmeiras supera Lamine Yamal e figura top 5 na Espanha

O zagueiro brasileiro Vitor Reis, criado nas categorias de base do Palmeiras, acumula 528 minutos em campo pelo Girona na atual temporada de La Liga. O defensor, emprestado pelo Manchester City ao clube espanhol desde agosto, ocupa a terceira posição entre os atletas sub-20 com mais tempo de jogo no Campeonato Espanhol, atrás apenas de Dean Huijsen (571 minutos) e Arda Güler (565 minutos), ambos do Real Madrid.

Jogadores sub-20 com mais minutos em La Liga

1 - Dean Huijsen - 20 anos: 571 minutos pelo Real Madrid

2 - Arda Guler - 20 anos: 565 minutos pelo Real Madrid

3 - Vitor Reis - 19 anos: 528 minutos pelo Girona

4 - Davinchi - 17 anos: 429 minutos pelo Getafe

5 - Pau Cubarsí - 18 anos: 429 minutos pelo Barcelona

💎Peça importantes no elenco:

Desde sua chegada ao Girona, o brasileiro participou de sete das oito partidas disputadas pelo clube, sendo titular em seis delas e entrando como substituto em uma ocasião.

Vitor Reis foi vendido pelo Palmeiras por por 37 milhões de euros (Foto: Girona FC)

Lamine Yamal, astro do Barcelona que foi o 2º colocado da última edição da Bola de Ouro, participou de quatro jogos do Campeonato Espanhol, acumulando 302 minutos, 226 a menos que a joia do Palmeiras.

O Girona de Vitor Reis volta a campo no dia 18 de outubro, às 11h15, contra o Barcelona de Yamal, fora de casa, após a pausa para a Data FIFA.

💰Negociação recorde do Palmeiras

Negociado no início de 2025 por 37 milhões de euros fixos, aproximadamente R$ 232 milhões na cotação da época, Vitor se tornou a maior venda da história para um defensor brasileiro quando deixou o Palmeiras rumo ao Manchester City.

