Joia do Palmeiras supera Lamine Yamal e figura top 5 na Espanha
Brasileiro acumula 528 minutos e se destaca no Girona
O zagueiro brasileiro Vitor Reis, criado nas categorias de base do Palmeiras, acumula 528 minutos em campo pelo Girona na atual temporada de La Liga. O defensor, emprestado pelo Manchester City ao clube espanhol desde agosto, ocupa a terceira posição entre os atletas sub-20 com mais tempo de jogo no Campeonato Espanhol, atrás apenas de Dean Huijsen (571 minutos) e Arda Güler (565 minutos), ambos do Real Madrid.
Jogadores sub-20 com mais minutos em La Liga
1 - Dean Huijsen - 20 anos: 571 minutos pelo Real Madrid
2 - Arda Guler - 20 anos: 565 minutos pelo Real Madrid
3 - Vitor Reis - 19 anos: 528 minutos pelo Girona
4 - Davinchi - 17 anos: 429 minutos pelo Getafe
5 - Pau Cubarsí - 18 anos: 429 minutos pelo Barcelona
💎Peça importantes no elenco:
Desde sua chegada ao Girona, o brasileiro participou de sete das oito partidas disputadas pelo clube, sendo titular em seis delas e entrando como substituto em uma ocasião.
Lamine Yamal, astro do Barcelona que foi o 2º colocado da última edição da Bola de Ouro, participou de quatro jogos do Campeonato Espanhol, acumulando 302 minutos, 226 a menos que a joia do Palmeiras.
O Girona de Vitor Reis volta a campo no dia 18 de outubro, às 11h15, contra o Barcelona de Yamal, fora de casa, após a pausa para a Data FIFA.
💰Negociação recorde do Palmeiras
Negociado no início de 2025 por 37 milhões de euros fixos, aproximadamente R$ 232 milhões na cotação da época, Vitor se tornou a maior venda da história para um defensor brasileiro quando deixou o Palmeiras rumo ao Manchester City.
