imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Inglaterra x País de Gales: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias da Copa

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
18:00
Inglaterra x País de Gales em amistoso internacional (Arte: Lance)
Inglaterra x País de Gales em amistoso internacional (Arte: Lance)
Inglaterra e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, em amistoso internacional. O duelo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+.

As duas seleções aproveitam a folga nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 para realizar o clássico britânico. A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, vive grande fase e lidera o Grupo K das Eliminatórias com 15 pontos em cinco jogos. Mesmo sem Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer e Alexander-Arnold, poupados, os ingleses chegam embalados após duas vitórias seguidas e buscam manter o ritmo em Wembley.

Ficha do jogo

ING
GAL
Amistoso
Data e Hora
quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio de Wembley, em Londres (ING)
Árbitro
Urs Schnyder (SUI)
Assistentes
Marco Zürcher (SUI) e Benjamin Zürcher (SUI)
Var
Lukas Fähndrich (SUI)
Onde assistir

O País de Gales, por sua vez, encara o amistoso como uma oportunidade de testar alternativas. O time de Craig Bellamy vem de derrota para o Canadá por 1 a 0, mas ainda briga ponto a ponto por uma vaga no Grupo J das Eliminatórias, disputando posição com Bélgica e Macedônia do Norte.

Tudo sobre o jogo entre Inglaterra e País de Gales (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 🆚 País de Gales
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Urs Schnyder (SUI)
🚩 Assistentes: Marco Zürcher (SUI) e Benjamin Zürcher (SUI)
📺 VAR: Lukas Fähndrich (SUI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Guéhi e Lewis-Skelly; Declan Rice e Elliot Anderson; Bowen, Morgan Rogers e Anthony Gordon; Harry Kane.

🔴🔴 País de Gales (Técnico: Craig Bellamy)
Adam Davies; Ronan Kpakio, Ben Davies, Benjamin Cabango e Neco Williams; Charles Crew; Brooks, Wilson, Jordan James e Daniel James; Mark Harris.

Inglaterra x País de Gales em amistoso internacional (Arte: Lance)
Inglaterra x País de Gales em amistoso internacional (Arte: Lance)

circulo com pontos dentroTudo sobre

