Inglaterra x País de Gales: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias da Copa
Confira todas as informações do duelo
Inglaterra e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, em amistoso internacional. O duelo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+.
As duas seleções aproveitam a folga nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 para realizar o clássico britânico. A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, vive grande fase e lidera o Grupo K das Eliminatórias com 15 pontos em cinco jogos. Mesmo sem Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer e Alexander-Arnold, poupados, os ingleses chegam embalados após duas vitórias seguidas e buscam manter o ritmo em Wembley.
Ficha do jogo
O País de Gales, por sua vez, encara o amistoso como uma oportunidade de testar alternativas. O time de Craig Bellamy vem de derrota para o Canadá por 1 a 0, mas ainda briga ponto a ponto por uma vaga no Grupo J das Eliminatórias, disputando posição com Bélgica e Macedônia do Norte.
Tudo sobre o jogo entre Inglaterra e País de Gales (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 País de Gales
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Urs Schnyder (SUI)
🚩 Assistentes: Marco Zürcher (SUI) e Benjamin Zürcher (SUI)
📺 VAR: Lukas Fähndrich (SUI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Guéhi e Lewis-Skelly; Declan Rice e Elliot Anderson; Bowen, Morgan Rogers e Anthony Gordon; Harry Kane.
🔴🔴 País de Gales (Técnico: Craig Bellamy)
Adam Davies; Ronan Kpakio, Ben Davies, Benjamin Cabango e Neco Williams; Charles Crew; Brooks, Wilson, Jordan James e Daniel James; Mark Harris.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
