menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Malta x Holanda: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias da Copa

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
18:00
Malta x Holanda pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)
imagem cameraMalta x Holanda pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Malta e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Ta’ Qali (MLT), pela 6ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Holanda busca manter a liderança do Grupo G e seguir invicta nas Eliminatórias. Com 10 pontos conquistados em quatro partidas, a equipe de Ronald Koeman lidera a chave, mas está empatada com a Polônia e tem apenas vantagem no saldo de gols. Por isso, a “Laranja Mecânica” deve adotar postura ofensiva em Malta, mirando não só os três pontos, mas também uma vitória com boa margem de gols para ampliar a vantagem.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Malta logo onde assistir
MAL
HOlanda logo onde assistir
HOL
6ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio Nacional, em Ta’ Qali (MLT)
Árbitro
Duje Strukan (CRO)
Assistentes
Alen Jakšić (CRO) e Marjan Tomas (CRO)
Var
Ivan Bebek (CRO)
Onde assistir

Do outro lado, a seleção de Malta é a lanterna do grupo, com apenas dois pontos, e ainda não venceu na competição. A equipe comandada por Emilio De Leo sabe que enfrenta uma das favoritas ao título mundial e mira um resultado histórico diante da forte Holanda, mesmo que um empate já seja considerado um grande feito.

Tudo sobre o jogo entre Malta e Holanda (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Malta 🆚 Holanda
6ª rodada – Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nacional, em Ta’ Qali (MAL)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Duje Strukan (CRO)
🚩 Assistentes: Alen Jakšić (CRO) e Marjan Tomas (CRO)
📺 VAR: Ivan Bebek (CRO)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴Malta (Técnico: Emilio De Leo)
Bonello; Shaw, Pepe, Borg e Camenzuli; Joseph Mbong, Teuma, Guillaumier e Satariano; Paul Mbong e Cardona.

🟠🟠Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij e Van de Ven; De Jong, Reijnders e Gravenberch; Xavi Simons, Malen e Gakpo.

Malta x Holanda pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)
Malta x Holanda pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias