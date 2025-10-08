Malta x Holanda: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias da Copa
Confira todas as informações do duelo
Malta e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Ta’ Qali (MLT), pela 6ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+.
A Holanda busca manter a liderança do Grupo G e seguir invicta nas Eliminatórias. Com 10 pontos conquistados em quatro partidas, a equipe de Ronald Koeman lidera a chave, mas está empatada com a Polônia e tem apenas vantagem no saldo de gols. Por isso, a “Laranja Mecânica” deve adotar postura ofensiva em Malta, mirando não só os três pontos, mas também uma vitória com boa margem de gols para ampliar a vantagem.
Ficha do jogo
Do outro lado, a seleção de Malta é a lanterna do grupo, com apenas dois pontos, e ainda não venceu na competição. A equipe comandada por Emilio De Leo sabe que enfrenta uma das favoritas ao título mundial e mira um resultado histórico diante da forte Holanda, mesmo que um empate já seja considerado um grande feito.
Tudo sobre o jogo entre Malta e Holanda (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Malta 🆚 Holanda
6ª rodada – Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nacional, em Ta’ Qali (MAL)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Duje Strukan (CRO)
🚩 Assistentes: Alen Jakšić (CRO) e Marjan Tomas (CRO)
📺 VAR: Ivan Bebek (CRO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴Malta (Técnico: Emilio De Leo)
Bonello; Shaw, Pepe, Borg e Camenzuli; Joseph Mbong, Teuma, Guillaumier e Satariano; Paul Mbong e Cardona.
🟠🟠Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij e Van de Ven; De Jong, Reijnders e Gravenberch; Xavi Simons, Malen e Gakpo.
