Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (08/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta (8)
Quem joga no futebol hoje? Neste quarta-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão, da Champions League Feminina, da Libertadores feminina e entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 8 de outubro de 2025)
Brasileirão
Atlético-MG x Sport – 19h – Premiere
Mirassol x Fluminense – 21h – Premiere
Champions League feminina
Real Madrid (F) x Roma (F) – 13h45 – Disney+
Twente (F) x Chelsea (F) – 13h45 – ESPN 2 e Disney+
Manchester United (F) x Valerenga (F) – 16h – Disney+
Sankt Polten (F) x Atlético de Madrid (F) – 16h – Disney+
Wolfsburg (F) x PSG (F) – 16h – ESPN e Disney+
Libertadores feminina
Alianza Lima (F) x Adiffem (F) – 16h – Canal GOAT
Ferroviária (F) x Boca Juniors (F) – 16h – Xsports, Sportv, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
Independiente Dragonas (F) x Always Ready (F) – 20h – Canal GOAT
Independiente Santa Fé (F) x Corinthians (F) – 20h – Xsports, Sportv 2, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
Brasileirão Série B
Cuiabá x Novorizontino – 19h – Disney+
Operário-PR x Athletic – 19h – Disney+
Avaí x Volta Redonda – 21h – ESPN e Disney+
América-MG x Vila Nova – 21h30 – Disney+
MLS
Los Angeles FC x Toronto FC – 23h30 – Apple TV+
Eliminatórias Africanas
Etiópia x Guiné Bissau – 10h – FIFA+
Líbia x Cabo Verde – 10h – FIFA+
Maurícia x Camarões – 10h – FIFA+
Suazilândia x Angola – 10h – FIFA+
Chade x Mali – 13h – FIFA+
Comores x Madagascar – 13h – FIFA+
Djibouti x Egito – 13h – FIFA+
República Centro-Africana x Gana – 13h – FIFA+
Serra Leoa x Burquina Fasso – 13h – FIFA+
Níger x República do Congo – 16h – FIFA+
Tanzânia x Zâmbia – 16h – FIFA+
Eliminatórias Asiáticas
Omã x Catar – 12h – ESPN 4 e Disney+
Indonésia x Arábia Saudita – 14h15 – ESPN 4 e Disney+
Mundial sub-20
Argentina sub-20 x Nigéria sub-20 – 16h30 – FIFA+
Colômbia sub-20 x África do Sul sub-20 – 16h30 – FIFA+
Japão sub-20 x França sub-20 – 20h – FIFA+
Paraguai sub-20 x Noruega sub-20 – 20h – FIFA+
Eliminatórias Euro sub-19
Eslovênia sub-19 x Áustria sub-19 – 10h30 – FIFA+
Copa da Liga Japonesa
Kashiwa Reysol x Kawasaki Frontale – 7h – Canal GOAT
Yokohama FC x Sanfrecce Hiroshima – 7h – Canal GOAT
Amistosos
Gibraltar x Nova Caledônia – 14h – Sportv 2
Deportes Puerto Montt x Colo-Colo – 20h – Disney+
Eliminatórias Euro sub-17
Bélgica sub-17 x Moldávia sub-17 – 14h – FIFA+
