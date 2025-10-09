Eliminatórias da África é marcada por polêmica e indefinição na reta final

As Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026 é marcada por polêmica e indefinição na reta final da competição. Atualmente, Níger ocupa a vice-liderança do Grupo E com 12 pontos conquistados e sonha com uma classificação para a repescagem. No entanto, a equipe vive uma situação inusitada e delicada no torneio, e o Lance! explica.

Eritreia desiste das Eliminatórias da África

As Eliminatórias da África estão em uma fase em que 54 equipes foram divididas em nove grupos com seis seleções em cada chave. No entanto, a Eritreia desistiu de participar da competição e de concorrer a uma vaga na Copa do Mundo de 2026 por conta do medo de que os jogadores buscassem asilo político em jogos fora de casa, segundo uma matéria do "The Guardian" de novembro de 2023.

Nas Eliminatórias da África, os líderes de cada chave garantem uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, enquanto os quatro melhores vice-líderes disputam um mata-mata interno para conquistar uma vaga na repescagem internacional. No Grupo E, Marrocos lidera com 100% de aproveitamento e já está assegurado no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Mas a questão do 2º colocado segue um mistério.

Atualmente, Níger ocupa a vice-liderança da chave com 12 pontos conquistados, mas com dois jogos a menos em relação aos concorrentes que lutam por uma vaga na repescagem. E ainda não há uma definição se a equipe ganhará os seis pontos referentes aos dois jogos contra a Eritreia, que não foram disputados por conta da desistência do rival.

Segundo apuração do Lance!, a Fifa não irá entrar na seara das Eliminatórias da África, mas passará a responsabilidade por uma definição do tema para a Confederação Africana de Futebol (CAF). O mata-mata interno do continente acontece em novembro, o que exige um esclarecimento do tema nas próximas semanas.

Como está a situação de Níger?

No domingo (12), Níger visita a Zâmbia, pela 10ª rodada das Eliminatórias da África. Atualmente com 12 pontos, a equipe precisa vencer o duelo fora de casa, chegar aos 15 pontos e se permitir sonhar com uma vaga na repescagem dependendo de outros resultados.

Caso Níger conquistasse os seis pontos dos dois jogos que não foram feitos contra a Eritreia, a equipe estaria na 5ª colocação dentre os melhores vice-líderes de cada chave. A seleção ainda poderia ser ultrapassada pela República Democrática do Congo, que entra em campo na sexta-feira (10) e pode chegar aos 19 pontos.

No entanto, Níger não teria chances de disputar o mata-mata interno em caso de derrota para Zãmbia, assim como ficaria em uma situação muito complicada com um empate. O Lance! entrou em contato com a CAF, mas não obteve resposta sobre uma definição das seleções presentes no Grupo E, que encerrarão as Eliminatórias da África com dois jogos a menos em relação as equipes das outras chaves nesse momento.

