Remo x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Azulino e Furacão estão separados por três pontos na tabela
Em confronto direto, Remo e Athletico se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), no estádio Baenão, em jogo da 31ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).
O Azulino está na nona colocação, com 45 pontos, a três pontos do G-4, enquanto o Furacão é justamente o quarto colocado, com 48 pontos. Chapecoense (47), Novorizontino (47), Cuiabá (46) e Atlético-GO (45) estão entre eles.
Remo x Athletico
Como chegam os dois times?
O Remo vem de vitória por 1 a 0 contra o Operário-PR, no Germano Krüger, e alcançou o segundo triunfo seguido - o anterior foi por 4 a 2 diante do CRB, em casa. 22ª rodada. Com os resultados, o Azulino voltou a brigar pelo acesso.
O treinador Guto Ferreira tem o desfalque do atacante Janderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o goleiro Marcelo Rangel é dúvida após sair no intervalo do último jogo com dores na coluna, e Ygor Vinhas será titular caso o titular seja vetado.
O Athletico perdeu do Atlético-GO por 3 a 0, no Antônio Accioly, e encerrou a série invicta de oito partidas, com sete vitórias seguidas. Mesmo com o revés, o Furacão se manteve no G-4.
Para o jogo, Odair Hellmann tem o desfalque do zagueiro Léo Pelé, expulso na rodada passada. Belezi é o único disponível da posição, enquanto há possibilidades de improvisar os laterais Benavídez ou Madson no setor, com a entrada de um atacante na ala direita. Já o lateral-esquerdo Léo Derik e o meio-campista João Cruz voltaram do Mundial sub-20 - o primeiro deve ser titular na vaga de Fernando.
Confira as informações do jogo entre Remo e Athletico pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
REMO X ATHLETICO
31ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quinta-feira (9), às 21h35 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)
📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REMO (Técnico: Guto Ferreira)
Marcelo Rangel (Ygor Vinhas); Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinicius, Nathan Camargo e Panagiotis Tachtsidis; Diego Hernandez, Nicolás Ferreira e João Pedro.
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Aguirre, Arthur Dias e Belezi (Leozinho); Benavídez, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Dudu, Luiz Fernando e Viveros.
